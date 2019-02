Elecciones 2019: Bernardo Abad, candidato a concejal de Quito

Perfil

Bernardo Abad es un comunicador reconocido en el país por su amplia trayectoria en medios. Comenzó su carrera a los 19 años siendo corresponsal en Cuenca de un medio televisivo. Luego obtuvo una beca para estudiar producción de noticieros de televisión en España. Además de estos títulos, también estudió arquitectura y es tecnólogo electromecánico.

En su faceta de comunicador, ha pasado por algunos canales de televisión. El último de ellos fue Teleamazonas, en donde ganó protagonismo por su participación en los noticieros de la comunidad.

Candidatura

Abad anunció su candidatura a concejal de Quito en el mes de diciembre por la Izquierda Democrática (ID), que apoya a la alcaldía a Paco Moncayo y a la Prefectura de Pichincha al policía retirado Juan Zapata.

Para el candidato, todo su paso por medios le ha permitido obtener un conocimiento para pasar de informar los problemas a solucionarlos.

Según él, "Quito está pasando por un momento difícil". Con su grupo de trabajo, sostiene:

Vamos a reordenar Quito y a recuperar el orgullo de los quiteños

Cortesía

¿Qué problemas considera que tiene la ciudad?

Yo me voy a llevar no por percepciones sino por datos técnicos y también por lo que cada día las personas normales y corrientes sienten. El primer problema de Quito es la inseguridad, el segundo problema de Quito es la movilidad, el tercero es el problema en la basura y, desafortunadamente, el cuarto problema se ha convertido una reacción hacia los migrantes.

En cuanto a la inseguridad

Nosotros lo que vamos a hacer es retomar el liderazgo de la organización de las instituciones de seguridad. La policía ahora toma las medidas de seguridad ante la criminalidad. Más del 70% de los hechos de violencia que se dan en Quito no son hechos de violencia criminal sino social (peleas, violencia intrafamiliar, etc.). Lo que vamos a buscar es lograr que la ciudad sea más amigable con seguridad preventiva para resolver este problema.

En la prevención, se tiene que hacer que los espacios públicos sean espacios más amigables con mejoras en la infraestructura de iluminación, cámaras de seguridad, etc. para generar un empoderamiento de los barrios, de los vecinos y, de esa forma, reducir la inseguridad. La violencia criminal es otras cosa y para eso reforzaremos las unidades de policía comunitaria.

En cuanto a la movilidad

Lo que se tiene que inaugurar, aparte del metro, es un sistema multimodal de transporte público inteligente; es decir, hacer reformas en las rutas y frecuencias para abastecer de servicio a las personas de barrios alejados a las estaciones centrales de transporte.

En cuanto a la basura

Paco Moncayo ha sido clarísimo y, me refiero a esto, porque él tiene que tener el apoyo de los concejales para que no siga existiendo esta pugna de poderes que no lleva a ninguna parte. Paco Moncayo sostiene que se dará un tiempo para que la empresa EMASEO mejore sus prácticas; de no hacerse, la empresa tendrá que dejar de funcionar. No es posible que en otras ciudades cueste USD35 recoger una tonelada de basura, y a nosotros nos cuesta entre USD60 y USD70 la tonelada. Nosotros buscaremos la eficiencia para que la recolección de basura cueste menos.

En cuanto a la migración

Quito se ha convertido en un imán de migrantes (sean nacionales o extranjeros) gracias al buen trato, sus condiciones de vida,etc. Lo que vamos a hacer es buscar y promover el trabajo.

El trabajo informal tiene que ser regulado y todos tienen que tener un trabajo formal. El municipio no da empleo, pero si debe encargarse de dar las condiciones para generar emprendimiento y hacer que en la ciudad haya más trabajo.

Lo que se debe hacer es reducir los trámites burocráticos para motivar a que el emprendedor venga e invierta en quito, sobretodo, en las áreas de turismo.

Lea también

Relacionado