Estados Unidos advierte de represalias a quienes compren oro o petróleo en Venezuela

El asesor de Seguridad del presidente Donald Trump, John Bolton, advirtió ayer miércoles de que Estados Unidos está preparado para actuar contra aquellos que hagan negocios relacionados con el oro o petróleo de Venezuela. Esto, dos días después de imponer sanciones a la petrolera PDVSA.

My advice to bankers, brokers, traders, facilitators, and other businesses: don’t deal in gold, oil, or other Venezuelan commodities being stolen from the Venezuelan people by the Maduro mafia. We stand ready to continue to take action.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019