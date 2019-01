Evelyn: Joven violada por taxista en Quito dijo que el hombre tiene 112 contactos de presuntas víctimas en su celular

Evelyn, joven de 23 años que fue violada por un taxista en Quito, reveló que este sujeto tiene 112 contactos de presuntas víctimas en su celular, de acuerdo con las pericias.

En una declaración a la prensa desde un despacho jurídico, Evelyn contó que el sujeto que la agredió (Luis Fernando M.) guarda en su celular los número de las presuntas víctimas con apelativos denigrantes contra la mujer.

"Son 112 contactos de mujeres que se encontraron en su teléfono. En la lista hay mujeres, niñas y jóvenes que hemos sido agredidas por este violador. Yo fui la primera que denunció. También lo hizo una niña de 15 y una chica de 27".

La joven de 23 años aseguró que su lucha no es solo por ella, si no también por las otras chicas agredidas. "Ellas no han podido hablar por miedo, porque los familiares y abogados de este violador nos amenazan. Envían a las casas de las víctimas motorizados que portan pasamontañas con el objetivo de amenazar de muerte y tumbar las puertas".

También aportó que otras de las chicas agredidas están escondidas por miedo. "Sigo luchando por que se haga justicia".

El hombre que violó a Evelyn está en libertad

Además, Evelyn, en su relato, lamentó que el sujeto esté en libertad. Detalló que tras su denuncia, la justicia dictó prisión preventiva y luego de un mes, en la audiencia de apelación de la prisión preventiva, quedó libre el sujeto.

"En la audiencia fui humillada. Habían dos jueces y una jueza por los cuales tuve que pasar humillaciones. Dijeron que mi historia no era creíble, me dieron la espalda, y se burlaron de mi sin importar las pruebas que se tenían", contó Evelyn.

De acuerdo con Evelyn, entre las pruebas están los registros de ingresos a un motel de Quito. "De enero a septiembre tiene 46 ingresos al motel, en diferentes horarios y hasta dos veces en un día".

Reiteró que los abogados del supuesto taxista se han burlado de ella y sus familiares, y que a pesar de tener protección, tiene miedo. "Se que el violador está siguiéndome. Pero gracias a Dios estoy viva y tengo fortaleza para seguir luchando".

Los hechos

El 7 de septiembre de 2018 fue un día de terror para Evelyn. Ella tomó un taxi de la cooperativa Dos Hemisferios en Carcelén, a las 07:00. Su destino era ir a su universidad pero el rumbo fue otro. Su agresor la tomó como rehén con un cuchillo hasta llevarla a un motel de la Capital y allí la violó.

"En el transcurso del viaje, este señor comenzó a mirarme por el retrovisor. Me decía que yo era bonita, que le gustaba. Luego me amenazó con un cuchillo. El miedo se apoderó de mi desde el momento en que me intimidó", relató Evelyn.

La víctima agregó que durante su viaje del terror pudo notar que su agresor estaba "tembloroso, excitado y nervioso. Él miraba a todos lados. y al preguntarle qué quería de mi, solo me respondió que hiciera lo que él dice y así no me pasaría nada".

Al llegar al sitio donde fue ultrajada, Evelyn pudo notar que no habían otras personas en el lugar. "Me lo hizo con el interior puesto", dijo.

Evelyn solo clama que se haga justicia por ella y las otras chicas.

