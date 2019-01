Asalto en la 6 de diciembre y Portugal: "La ambulancia llega 20 minutos después", dice testigo

Este hecho ocurrió después de las 11:00 de la mañana en la avenida 6 de diciembre y Portugal, norte de Quito. Dos hombres que se movilizaban en motocicletas acabaron con la vida del esposo de la asambleísta de Esmeraldas Rina Campain.

Relato de un testigo que ayudó a la víctima

"A las 11y25 exactamente fue el disparo, hice un depósito en el cajero e ingrese a depositar un cheque. Escuché gritos y el disparo. Salgo y lo encuentro entre el cajero y la banca. Lo pongo en la banca y llamé inmediatamente al 911, no me contestaron. Pido auxilio en una red que tengo de amigos solidarios… La policía llegó 11y32 y la ambulancia 20 minutos después. Cuando llegan los dos primeros policías no sabían las normas de seguridad, luego llegaron más y cercaron." dijo Ángel Carrión, testigo del hecho.

Además hizo un llamado a las autoridades: "Yo hago un pedido a la ministra (María Paula Romo), hay varias propuestas para la seguridad, para podernos salvar. Lo que más me molesta como exmilitar es que la Policía y otras entidades no saben los procedimientos a seguir .

El asambleísta Fabricio Villamar confirmó que la víctima se trata de Fernando Casanova, esposo de la asambleísta de la bancada de CREO, Rina Campain.

Lugar de los hechos del asesinato del esposo de la asambleísta Rina Campain / Óscar Ayo Metro Ecuador

"El día de hoy, lamentablemente, hemos tenido un nuevo hecho de violencia en la ciudad de Quito, donde el esposo de mi colega de bancada, Rina Campain ha sido asaltado en un intento de robo y ha fallecido… Había una transacción bancaria y dos personas terminaron su vida".