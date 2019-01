Carta para Martha, un mensaje que se ha viralizado en redes sociales

Dos marchas, una el domingo y otra el lunes, miles de mensajes dentro y fuera del país, todo por Martha. Todo por quien fue hoy, pero que puede ser cualquiera mañana. Los sentimientos de la sociedad se ven reflejados en redes sociales y muestran indignación.

En Ecuador, en nuestro país, según cifras oficiales 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género. Y, aunque suene lejano, 1 de cada 4 ha vivido violencia sexual. En el 69,5% de los casos han estado involucrados sus parejas o parejas anteriores.

EN TEMAS RELACIONADOS: Detenidos por presunta violación grupal a Martha en Quito fueron trasladados a la cárcel de Latacunga

La data indica que, además, 9 de cada 10 mujeres divorciadas han sufrido violencia de género. Esto es preocupante pero sobre todas las cosas, es real.

Vivimos en una sociedad donde se ocultan verdades, que por temor al abusador o por "el que dirán" este tipo de historias son invisibles. Desde que este medio publicó lo sucedido con Martha, son decenas y decenas los mensajes que hemos recibido.

Unos de apoyo, otros pidiendo justicia pero también existen otros que la culpan. Sí culpan a Martha por lo que le pasó. Y es que estas personas creen que esta mujer, de 35 años de edad, tuvo la culpa por lo que le sucedió.

Los usuarios que publican estos mensajes, creo, no comprenden que ella salió a una reunión con amigos. Que en esa cita la violaron tres hombres, introdujeron dentro de sí todo tipo de objetos (un palo de billar, una botella y un vaso). La filmaron, y la golpearon al punto de dejarla inconsciente.

Nadie tiene derecho a violentarte, nadie, no existe justificación es lo que yo, quien escribe esta nota, le dice a su hija. "Nadie puede tocarte", le he repetido.

Hoy Martha, se recupera en una casa de salud, sin quizás leer los mensajes de apoyo que le dedicamos. Hoy es ella, pero qué hacemos con las demás. Qué hacemos con una sociedad que marcha solo cuando estas situaciones se dan.

Que este caso y todos los demás nos sirvan para reconocernos como sujetos de cambio. No podemos permitir que nos abusen, no podemos presentar justificativos para hechos de violencia. Enseñemos a nuestros hijos, o a nuestros familiares, que debemos denunciar si algo nos pasa.

EL CASO DE MARTHA

Tres jóvenes han sido puestos bajo prisión preventiva al ser acusados por una supuesta agresión sexual a una joven de 35 años. El hecho sucedió el pasado domingo en Quito.

La Fiscalía de Pichincha desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra Juan Andrés M. y los hermanos Jhon Alexander y Danny Paúl C., el pasado lunes. Ellos fueron acusados por el delito de violación.

En esa audiencia, la Fiscalía presentó como pruebas del delito la denuncia del padre de la víctima. Además, el parte con la detención policial. Las versiones de tres personas que encontraron a la joven. Y, también el examen psicológico de la mujer agredida. Ella manifiesta que, tras tomarse dos bebidas, quedó en estado de inconsciencia, entre otras.

Tras la cita, la Fiscalía precisó que el lunes se inició el proceso de instrucción fiscal. Que, por tratarse de un delito grave, durará 30 días.

MENSAJES PARA ELLA

Decenas son los menajes de apoyo, uno de ellos es uno que se ha compartido varias veces este dice:

A Martha: No es tu nombre, pero te imagino. No te conozco, pero te abrazo. No te veo, pero siento tu dolor. Eres fuerte y saldrás adelante, pasarás estas oscuras páginas y serás una mujer valiente de nuevo.

Lo harás porque tienes a millones de personas luchando por ti, apoyándote. Uniéndose a una batalla porque se acaben estos actos atroces y cobardes, porque la justicia no tarde en caer con todo su peso contra los infelices que te hicieron tanto daño.

Aunque el apoyo y la lucha no sanen tus heridas, Martha; eso es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer para de algún modo devolverte la sonrisa, aunque tarde años en llegar.

Martha, estamos contigo. Si es con una, es con todos. Te envío mi cariño y mucha luz.

RELACIONADO:

Metro Ecuador #Martha: Planifican plantón para el domingo 20 de enero en la tribuna de los Shyris Colectivos y la ciudadanía en general se autoconvocaron a un plantó que se realizará este domingo 20 de enero en la tribuna de los Shyris, en apoyo a #Martha.