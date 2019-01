Juicio de 'El Chapo': Militares y autoridades judiciales de Ecuador, otra vez mencionados

En el juicio de 'El Chapo' Guzmán que se desarrolla en Estados Unidos desde hace un mes, militares y autoridades judiciales de Ecuador fueron otra vez mencionados. Pero esta vez no fueron identificados.

El periodista que asiste al juicio-que se lleva a cabo en una corte de Nueva York-publicó ayer y hoy en su Twitter detalles de los testimonios que citan las actividades relacionadas al narcotráfico, las cuales el cartel de Sinaloa desarrolló en Ecuador.

Keegan Hamilton compartió en la red social sobre el testimonio de Alex Cifuentes, hermano de Jorge Cifuentes, el exsocio de Guzmán en Colombia. "El último testimonio de Alex mostró la asombrosa amplitud del imperio de las drogas de 'El Chapo. Estaba comprando cocaína de Colombia y Ecuador, enviando cocaína, heroína y metanfetamina a Canadá con la ayuda de un miembro de la mafia italiana".

Según el periodista, Cifuentes también detalló las muchas maneras en que se movería el dinero de las drogas fuera de los Estados Unidos. "Utilizaron tarjetas de débito prepagadas cargadas con $ 9.900 , que se retirarían en Ecuador".

Y que además el cartel mexicano "tenían una compañía de seguros que ayudaría a lavar el dinero. Y utilizaron transferencias electrónicas". Según Keegan Hamilton, Alex añadió que también habían adquirido armas de contactos militares en Ecuador y Honduras.

Until today it seemed like every weapon used by the cartel came from the US, but Alex described how they acquired heavy weapons from military contacts in Ecuador and Honduras, including RPG 7s, C4 explosives, assault rifles, and MGL 30mm grenade launchers, similar to this one. pic.twitter.com/mWtjUvZdVD

