¡Sí hay trabajo! Ministerio de Salud requiere personal

El Ministerio de Salud mediante sus redes sociales invitan a postular en el proceso de selección y contratación para laborar en la institución.

Si estás interesado puedes enviar tu postulación al correo [email protected] hasta el 18 de enero del 2019.

Esta es la lista de personal que se requiere en el Ministerio de Salud

Analista de Activos Fijos y Bodega 3

Asistente Administrativo 2



Analista de Transportes 2

Analista de Servicios Institucionales y Mantenimiento 3

Vacante que puedes postular hasta el 15 de enero

Analista de Seguridad y Salud Ocupacional 1

Analista de Seguridad y Salud Ocupacional 1 / Twitter

Datos de empleo en Ecuador

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en junio de 2018 publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).

La encuesta de junio 2018 muestran un incremento anual estadísticamente significativo de la Tasa de Otro Empleo no Pleno a nivel nacional. Así, en junio del 2017 el otro empleo no pleno fue del 24,3% de la Población Económicamente Activa, y en el mismo mes de 2018 la tasa se ubicó en 26,5%, 2,2 p.p. más que el año anterior.

Desagregado por área de residencia, la Tasa de Otro Empleo no Pleno a nivel urbano también se incrementó estadísticamente, en 2,4 p.p., se ubicó en 22,8% en junio de 2018, frente al 20,4% de junio del año anterior; a nivel rural el otro empleo no pleno no presenta cambio significativo.

En cuanto a las tasas de empleo adecuado, subempleo y empleo no remunerado, éstas no registraron variaciones anuales significativas, tanto a nivel nacional como por área de residencia.

El mismo comportamiento se observó en la Tasa de Desempleo. La Tasa de Empleo Bruto, que mide la capacidad de absorción del empleo en la economía, registró variaciones anuales estadísticamente significativas a nivel nacional y urbano.

A nivel nacional, en junio 2018 la Tasa de Empleo Bruto fue de 63,6%, 2,0 p.p. menos que la registrada en junio del 2017 (65,6%); a nivel urbano la reducción también fue de 2,0 p.p., pasó de 61,9% de junio 2017 a 59,9% a junio 2018.

De la misma forma, la oferta laboral medida a través de la Tasa de Participación Global (TPG) presentó reducciones anuales estadísticamente significativas a nivel nacional y urbano. A nivel nacional la TPG se redujo en 2,4 p.p., en junio 2017 fue de 68,7% mientras que en el mismo mes de 2018 se ubicó en 66,4%.

A nivel urbano la reducción fue de 2,5 p.p., pasó de 65,7% de junio 2017 a 63,2% a junio 2018.