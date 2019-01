McDonald’s y el secreto que guarda en su caja de papas fritas

Todas las personas, aunque sea alguna vez, han probado las delgadas y crocantes papas fritas de la empresa de comida rápida McDonald´s. Ya es impensable pensar que dichas papitas no vengas en su distintiva caja color rojo y con franjas amarillas y blancas por su interior.

A través de la red social Twitter una fotografía generó un debate y reveló un curiosos secreto. La solapa mayor de la caja tiene la función de convertirse en una base para colocar las salsas que son indispensables para acompañar el producto.

El ingeniosos usuario muestra en un fotografía cómo es la manera adecuada de usar esta peculiar y eficaz función. "¿Sabían ustedes que la solapa de la caja de papas fritas tiene un propósito?", reveló el usuario.

Did y’all know the flap on your fries box actually has a purpose? pic.twitter.com/abptKfFxSB

— Today Years Old (@todayyearsoldig) January 5, 2019