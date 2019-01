Lady Gaga y su error en el vestido al ganar los Critics Awards

Lady Gaga ha logrado todo en el mundo de la música. Ahora su reto es como mejor actriz y el éxito sigue en ascenso.

Su salto de los escenarios a la gran pantalla grande le ha traído muchas sorpresas, felicitaciones y nominaciones a los premios más importantes del séptimo arte.

La cantante, compositora y actriz ganó dos premios en los Critics' Choice Awards 2019 como Mejor actriz, por la cinta 'A Star is Born' y Mejor canción con el tema 'Shallow', de la misma cinta.

Dejando atrás su look azul de los Golden Globes, esta vez deslumbró con su belleza con un vestido strapless ajustado de arriba y con cola. Que le jugó una mala pesada al recibir el premio. Al levantarse regó sobre él un vaso de agua, luego resbaló en la gradas. Y, por último dejó al descubierto parte de su busto.

Lady Gaga winning Best Actress at the Critics' Choice Awards! pic.twitter.com/hiwvJSrZHH

— Lady Gaga Updates (@LGTourNews) January 14, 2019