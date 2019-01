Lenín Moreno insta a no votar "por la corrupción" en próximas elecciones locales

El presidente de la República, Lenín Moreno, ha pedido hoy a la ciudadanía que no vote "por la corrupción" ni por "volver a un sistema perverso de prebendas" de cara a las próximas elecciones locales, que se celebrarán en el país en el mes de marzo.

En un mensaje emitido por radio y televisión, Moreno afirmó que no participará en la campaña electoral "para garantizar la transparencia y la pulcritud del proceso", aunque luego solicitó a la sociedad que no votara por opciones corruptas para "no volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías".

Asimismo, demandó a la población que analice detenidamente y "con patriotismo" sus preferencias por las candidaturas que participan en los comicios seccionales, al puntualizar que el Gobierno está "construyendo una democracia real y verdaderamente participativa" por medio de "principios y valores".

"El país entrará en breve en el proceso de campaña electoral y mi obligación será gobernar con quienes sean electos por sus ciudadanos, como lo hemos hecho con todas las actuales autoridades", expresó el mandatario.

Igualmente, confirmó que ve "entusiasmo" por participar en los comicios ante la alta cifra de candidaturas que se han presentado y aseguró que prefiere esto "a que se coarte, aunque sea mínimamente, la participación de un candidato, a la dignidad que fuere".

"Vemos entusiasmo por participar, mejor que sea así, tal vez son demasiados pero prefiero mil veces, a que se coarte, aunque sea mínimamente, la participación de un candidato, a la dignidad que fuere", @Lenin Moreno. #PresidenteAlPaís — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) January 10, 2019

Moreno recordó a quienes participan en las elecciones que debe primar "el juego limpio" y que ninguna institución oficial ni funcionario público "puede hacer proselitismo político".



"Los tiempos son otros. Los recursos públicos son de ustedes, y sólo pueden ser utilizados para ustedes. Llamo de manera especial al señor contralor general (juez de cuentas del Estado) a velar por el buen uso de los bienes y servicios oficiales, sobre todo durante la campaña electoral", apuntó.



También mandó un mensaje de agradecimiento a todas las autoridades locales con quienes han trabajado "de manera armónica" por Ecuador y garantizó que la ciudadanía elegirá a los mejores candidatos posibles.

"Que nuestros hijos y conciudadanos vean en nosotros un testimonio de honestidad política, de democracia y de transparencia, en todos y cada uno de los actos de nuestra vida", concluyó Lenín Moreno.

Con información de EFE



