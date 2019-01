Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno se dirigió al país mediante una cadena nacional después de sus vacaciones donde dio detalles de cinco nuevos casos de corrupción que se habrían perpetrado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y luego de la evaluación de la ONU que confirmó sobreprecio e irregularidades en 5 proyectos petroleros del régimen anterior, Moreno colocó una denuncia. Ante esto Correa reaccionó y no se quedó callado.

En su cuenta de Twitter manifestó su inconformidad ante la denuncia de su exbinomio sobre sus mega proyectos que realizó en sus 10 años de mandato. Además, Correa dijo que no puede criticar las obras de Moreno porque no tiene ni una. Esto fue lo que escribió en su cuenta personal de Twitter:

¡Qué lástima que no pueda criticar obras de Moreno, porque no ha hecho NINGUNA! Con su mala fe, miente y confunde supuestos problemas -en miles de obras hechas por mi Gobierno-, con corrupción. De haber corrupción, que se sancione, pero sin tanto show.

Rafael Correa: "Qué lástima que no pueda criticar obras de Lenín Moreno, porque no ha hecho ninguna" / Twitter Rafael Correa

Lenín Moreno presentó su denuncia en La Fiscalía General del Estado y en la Contraloría este viernes. Esto para que se investiguen "todos los delitos cometidos". El Presidente, en un video, detalló los casos petroleros en los que el Gobierno anterior, de Rafael Correa, habría cometido irregularidades.

AHORA| Fiscal General (e), #RuthPalaciosB, recibe a Secretario Particular de Presidente @Lenin Moreno, @juanseroldan, quien hace la entrega de 2500 fojas de documentación sobre posibles casos de corrupcion en 5 proyectos hidrocarburíferos realizados en el gobierno anterior. pic.twitter.com/1j617AfQ3K — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 4, 2019

Dijo que en el caso de la Refinería Estatal de Esmeraldas su rehabilitación en el Gobierno de Correa costó 2.230 millones de dólares. Esto pese a que el presupuesto inicial era de apenas 754 millones y que, según Moreno, "no sirvió para nada".

También habló de presuntos sobreprecios en el proyecto Refinería del Pacífico, en el Poliducto Pascuales-Cuenca (en estado crítico por supuestos errores de ingeniería) y la planta de gas "Bajo Alto". Así como fallos en la protección de pilotes en el Terminal Marítimo Monteverde.

"Por estos cinco proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares", cuando debió costar la mitad. Por lo que el Gobierno ha decidido presentar una denuncia a la Fiscalía.

