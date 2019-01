Encuentran material explosivo en patrullero del CTE en El Naranjal

En la noche del jueves 3 de enero aproximadamente a las 22:00, personal especializado encontró material explosivo en el interior de una camioneta patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en el cantón El Naranjal, provincia de El Guayas.

Según el parte policial, el vigilante Javier Torres Miranda se percató a las 21:30 que en el asiento trasero del patrullero de placas GEA-1642 se encontraba una funda de color negro. Luego de ello el agente de tránsito tomó contacto con personal de la Policía Nacional. No descartan que organizaciones criminales estés detrás de esto.

Al momento una escuadra de Explosivos y Canes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) intervino en el caso e identificó cuatro cápsulas detonadas no eléctricas de dinamita, cuatro fragmentos de mecha lenta y dos cartuchos de emulsión.

Recientemente el jefe del Distrito de la Policía en el Naranjal se refirió a los artefactos explosivos que fueron encontrados en el patrullero de la CTE, el mayor Xavier Chango dijo que es la primera vez que esto se suscita.

"Afortunadamente el artefacto no estaba armado para poder detonarlo, pero en ciertas circunstancias como el calor podría llegarse a detonar, ya que es un material sensible, pero como recalco no estaba armado como para cometer un atentado en ese instante".