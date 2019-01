Nueva denuncia de diezmos involucra a Ana Galarza

Lenín Rodríguez trabajaba como asesor de la asambleísta Jeannine Cruz (Creo) hasta hoy, jueves 3 de enero de 2019, tras la filtración de un audio en el que Rodríguez denuncia un caso de diezmos en despacho de Anna Galarza (Creo) cuando inició su período. En este producto se escucha al exasesor y a la exasambleísta Norma Vallejo, sobre presentar pruebas del cobro de diezmos de parte de Galarza, mediante su esposo en el Parlamento.

“El asesor uno es una señora que no trabaja. Presta el nombre. Mensualmente firma los registros de asistencia. A ella le depositan el sueldo, se queda con USD300 y devuelve el resto”, se oye en el audio.

Reacción de Ana Galarza

Esta mañana en sus redes sociales escribió "Inicio el 2019 con un nuevo ataque troll aliado con Norma Vallejo buscando venganza. Cualquier represalia por mi fiscalización para mí es una MEDALLA".

Hace poco Rodríguez aclaró "La conversación que tuve con Norma Vallejo fue en el afán de que se conozca la verdad de una persona que dice luchar contra la corrupción, pero hace lo contrario. No sabía que estaba grabando. El audio publicado está editado".

Además dijo que Jeannine Cruz no tuvo nada que ver y se disculpó con Cristina Reyes, Pablo Santillan y Fabricio Villamar, excepto con Galarza . "Respecto de los audios que están circulando debo decir lo siguiente: me RATIFICO en los aspectos relacionados con el trabajo de Anna Galarza. No así en el caso de Cristina Reyes, Pablo Santillan y Fabricio Villamar, a quienes pido disculpas".

Reacciones

Ante esto Fabricio Villamar contestó "Como en cualquier caso, acepto las disculpas, lo que no quita lo canallesco de las expresiones. Cada cual que asuma las consecuencias de sus actos"

Mientas que Pablo Santillán antes de la aclaración de Rodríguez dijo "Las calumnias no paran por haber denunciado a los diezmeros. Los pájaros contra las escopetas. Aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. El honor y el buen nombre se respetan"

Por su parte la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, indicó que cualquier caso "que requiera de investigación por parte de la Fiscalía" contará con el apoyo de la dirección legislativa.





