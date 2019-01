El supuesto nuevo amor de Nahir Galarza reveló detalles de cómo se conocieron

Tras dos años y dos meses de prisión, la semana pasada Matías Caudana (20), joven con quien se vincula sentimentalmente a Nahir Galarza, fue liberado y absuelto del delito de narcotráfico. Una de las primeras cosas que hizo en libertad fue hablar de la supuesta relación con la joven sentenciada a cadena perpetua por la muerte de su ex pareja, Fernando Pastorizzo.

Caudana conoció a Nahir se conocieron en la Unidad Penal Nº6, durante las visitas que el joven realizaba a su abuela, también procesada por el delito de narcotráfico.

"Nos conocimos un día que a ella la llevaron al dentista. Salía de la enfermería y nos cruzamos porque a mí me estaban trasladando para ir a ver a mi abuela. Yo sabía quién era ella por la televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza", confesó a Clarín.

El joven, que solicitó autorización Tribunal Oral Federal de Paraná para poder visitar a Nahir Galarza, comenta que "por el momento no nos dimos ni un beso. Tampoco tuvimos la posibilidad de vernos en persona".

Sólo se han cruzado un par de veces durante las visitas a su abuela. "Intentamos hablar, pero no nos dejaron. Por eso estoy tramitando este permiso, para seguir conociéndonos”, añade.

Consultado respecto a que pensaba del crimen que llevó a la ex estudiante de Derecho a la cárcel, Caudana explica que no le ha preguntado y "no creo que se lo pregunte. No me importa. Nunca me importó lo que se decía de ella".

Sin embargo, en entrevista con Infobae la ex estudiante de derecho negó mantener una relación con Matías e, incluso, negó conocerlo. "No tengo novio ni conozco a ese chico. Inventan tantas cosas que necesitaría un día entero para desmentirlas", indicó.

