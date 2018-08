'Postureo', la búsqueda de aprobación en redes sociales

Compartir en redes sociales cada momento de nuestras vidas, como los platillos que comemos, las cosas que compramos o los lugares en los que vacacionamos, es reflejo de la búsqueda de aprobación y popularidad.

El Diccionario de la Lengua Española define al "postureo" como la "actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción"; en este caso, la que muchos usuarios de redes sociales acogen al engalanar sus publicaciones con el fin de generar "likes".

La gente que apta por el "postureo" lo practica en varias redes sociales. / Tomada de redes.

De acuerdo con Guadalupe López Prado, socióloga de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, los perfiles que responden a esta situación se sienten más cómodos limitando el contacto social a la interacción virtual en espacios como Facebook, Instagram y Twitter.

En la mayoría de los casos no basta con publicar sus visitas a restaurantes, viajes o comidas, sino que presumen rutinas de ejercicio, compras e incluso el outfit que utilizarán al siguiente día, con la peculiaridad de que la mayoría de las veces aparecen solas.

“No se tiene convivencia real cara a cara porque es mas cómodo y ligero, –no me involucro con el otro y tampoco sé de sus problemas, no me responsabilizo y simplemente me quedó con la parte que a mi me hace feliz de compartir–”, comentó.

La rutina del “yoyo”

En entrevista con Publimetro, dijo que estas actitudes tienen que ver con la vanidad, con el hecho de mostrar lujos y comodidades, así como con la búsqueda de la aprobación de otros.

“Es la parte superficial de la comunidad virtual y ahí tenemos aislamiento y soledad. Es parte del individualismo que estamos viviendo muy acentuado en estos tiempos.

Es egoísmo. Se están viviendo tiempos muy individualistas en donde la hipermodernidad nos lleva a complacernos, ser una sociedad hedonista y de placeres sin compromiso”, refirió.

Además, dijo que en la mayoría de las especies la necesidad de socializar en un principio se hace por conveniencia, mientras que en la red, esta necesidad se limita a likes o seguidores.

Esta conducta destaca por compartir todos los momentos del día en redes sociales. / Foto tomada de redes sociales.

Necesidad humana básica

Oscar Galicia, coordinador de la licenciatura en Psicología de la Universidad La Salle, coincidió en que esta exposición social corresponde a una necesidad humana que busca el reconocimiento y aprobación, en este caso virtual.

¿Cómo se observa esta situación en redes?

– Las redes sociales son una forma de tener contacto con seres humanos, especialmente para muchos que no tienen habilidades sociales directas o que se les dificulta tener contacto con las personas.

Incluso pueden omitir la presentación cuando conocen a alguien y la información que aportan no necesariamente es verídica.

Cuando conozco a alguien fisicamente puedo tener algunos indicios de su conducta y si me genera confianza, pero la persona me puede mentir y en las redes sociales ese riesgo aumenta porque el contacto no es directo y tengo que confiar.

Tengo que confiar en ‘las letritas’ que aparecen ahí y que dicen que es doctor, joven y soltero, puede que cuando lo conozca ni sea doctor, ni joven, ni soltero.

¿Qué demuestra esta exposición?

– Para los seres humanos no es algo tan trivial, nosotros somos organismos sociales, requerimos de otros seres humanos, la compañía humana dentro de los núcleos sociales, algo básico como primates –aveces se nos olvida esto– que dependemos de una jerarquía y lugares dentro de los grupos.

En los grupos humanos, que son enormes, ya no se ve esa división social tan clara, pero estamos buscando la aprobación de otros seres humanos y en ese sentido el uso de redes sociales y de medios masivos de comunicación, lo único que hace es exacerbar o facilitar esta necesidad, de tal manera que nos exponemos constantemente a la visión de los otros para que nos vean y nos reconozcan.

Mucho de lo que se muestra en redes sociales es para demostrar poder adquisitivo. / Foto: Especial

¿Quienes son más propensos a esta situación?

– Aunque hay otras maneras de acceder al reconocimiento, como el trabajo, logros, calidad o capacidad, las personas sienten la necesidad de exhibir lo que sea, lo que va a comer, a ponerse, viajes y cosas como esas que sirven para representar lo que tienen.

Hay que decir que esta forma de expresión es también muy generacional, tal cual, las personas de cierta edad no utilizan tanto las redes para buscar el reconocimiento.

Es importante decir que en la actualidad vamos a encontrar en mayor medida este tipo de expresiones básicamente solo por el corte generacional. Hay niños que ya crecen con estos hábitos y medios de conexión y lo que va a variar es el contenido de lo que suben para ser reconocidos y observados.

