Ángela Ponce, Miss España, se muestra en bikini y revoluciona las redes

Felicidades amiga @angelaponceofficial la belleza de la mujer Española no puede tener mejor representación en este @missuniverse Felicidades a tus padres por el gran trabajo que hicieron en criarte!! Vienen cosas especiales, esta historia apenas comienza. Cuentas conmigo!! #missuniversespain #angelaponce

A post shared by Jencarlos Canela (@jencarlosmusic) on Aug 5, 2018 at 11:45am PDT