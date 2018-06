Vladímir Putin celebra la victoria de Rusia frente a Arabia Saudita

Rusia hizo los deberes en el partido inaugural de su Mundial y ganó por 5-0 a Arabia Saudí, un resultado que rompe la peor racha de la historia del combinado ruso, con siete partidos sin ganar, y devuelve a la sufrida afición local la esperanza de superar la fase de grupos.

Aún tendrán que hacer un buen papel en su siguiente partido frente a Egipto para no jugarse la clasificación ante la favorita del Grupo A, Uruguay, pero hoy ya han demostrado a su público que tienen opciones de llegar al menos a los octavos.

El marcador mundialista se estrenó en el minuto 12 con gol de Yuri Gazinski, que jugó su segundo partido como internacional. Luego los dos goles de Denís Cheryshev (min. 43 y 91+), Artem Dzyuba (min. 71) y Aleksandr Golovin (94+) sentenciaron el marcador.

Putin, boicoteado para la ceremonia por los líderes occidentales, se rodeó de sus amigos para dar comienzo a la mayor fiesta del fútbol, que arrancó con estrictas medidas de seguridad y ritmos latinoamericanos, ya que fueron los aficionados peruanos, colombianos, mexicanos y argentinos los que animaron la jornada.

Putin, que ha pisado pocos estadios desde que llegó al poder, hace 18 años, presidió una ceremonia en la que estuvo acompañado del máximo dirigente el fútbol mundial, Gianni Infantino.

El líder ruso sentado al lado del Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohámed bin Salmán, luego del primer gol con el que la selección anfitriona abrió el marcador en la Copa del Mundo se disculpa con un gesto.

Putin, sentado cerca de Mohámed, volteó a verlo con semblante apenado al igual que el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

Imágenes de la celebraciones:

When the win was never in doubt… #WorldCup pic.twitter.com/osdK9lYggm

No hard feelings! Vladimir Putin shakes Crown Prince Mohammed bin Salman's hand after Russia scores the 1st goal! 😂😂 #WorldCup #RUSKSA pic.twitter.com/xhyzSUqPeJ

@FIFAWorldCup starts with a Russian rout. They kept rattling the KSA net till the last minute @PutinRF_Eng d host shrugged for d benefit of his Saudi guests @IndiaToday pic.twitter.com/5aFSCnWAaJ

— rahul shrivastava (@Rahulshrivstv) June 14, 2018