Se instalarán cámaras de seguridad en transporte público metropolitano en Quito

El Municipio de Quito colocará cámaras de seguridad en el sistema de transporte público municipal, como una de las acciones que se ejecuta en el Distrito en cuestión de seguridad, según lo anunció Juan Zapata, Secretario de Seguridad del Municipio de Quito. "Ya se está preparando presupuesto para este proyecto", dijo.

El funcionario hizo el anuncio al referirse a las imprecisiones del artículo del diario The New York Times, titulado "Cinco destinos que requieren precaución", donde se menciona a la capital como un destino inseguro para turistas. "El artículo no tiene el sustento adecuado para colocarle (a Quito) dentro de un índice de inseguridad. Nos molesta que pese a los esfuerzos que realizan las instituciones de seguridad, se deseche el trabajo por un informe que no va acorde con la realidad", acotó Zapata.

Aunque el artículo hace mención a la actividad turística, Zapata mencionó que las acciones que se ejecutan van en beneficio de toda la ciudadanía. Por ejemplo, uno de los principales indicadores de seguridad es la tasa de homicidios. En general, en Quito se ha logrado reducir esta cifra de 11,86 en 2010 a 0,87 en 2017 y, según el informe de Seguridad Turística de la Policía Nacional, en los dos últimos años no se han registrado delitos contra la vida hacia turistas.

Sin embargo, el hurto (bajo la modalidad de descuideros o arranchadores) figura como uno de los principales delitos a los que están expuestos los visitantes. Entre enero y febrero de 2018, se han receptado 71 denuncias y 28 se ubican en el transporte público.

Es por ello que, una de las soluciones a corto plazo, será el monitoreo del delito por cámaras.

Monitoreo permanente en transporte

Zapata indicó que las cámaras se colocarán en el transporte público metropolitano y se irá proyectando al resto de transporte convencional, lo importante es que estarán conectadas al ECU-911, bajo el mismo método que ya se aplica en los taxis formales.

"El solo hecho de que los delincuentes sepan que están vigilados por cámaras disminuirá su accionar porque pueden ser detenidos en cualquier momento. Lo mismo que pasa con la campaña "Bájale al acoso", donde luego de generarse la alarma, el involucrado es detenido en la siguiente parada, de igual forma se procederá con sospechosos de hurto", señaló.

"Estoy seguro que las cifras en cuanto a estos delitos bajaran considerablemente", dijo Zapata.

Seguridad en Quito

Quito está posicionada como la segunda ciudad más segura de la región, según el Latinobarómetro, dedicado a medir los modelos de gestión en seguridad.

Solo en el Centro Histórico están colocadas 124 cámaras y se están colocando 14 más.

