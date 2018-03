Quito Turismo rechaza publicación de The New York Times y pedirá rectificación

Quito es mencionado como uno de los cinco destinos más peligrosos del mundo, según una publicación reciente del diario The New York Times, titulada "Cinco destinos que requieren precaución", que toma de fuente datos del Índice de Ciudades Seguras 2017, ranking elaborado por The. Economist Intelligence Unit.

En dicho artículo se menciona a Quito, junto con Yangon (Myanmar), Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), Caracas (Venezuela) y Karachi (Pakistán) como las últimas de la lista de 60 ciudades que fueron incluidas en el Índice, aunque el estudio en referencia aborda temas urbanísticos y clasifica a las urbes en cuatro categorías: seguridad digital, personal, infraestructura y salud.

La capital alcanza el puesto 56 en la categoría de seguridad personal; 57 en la de infraestructura; y 53 en salud.

Respuesta de Quito Turismo

Santiago Saá, director de Comunicación de Quito Turismo, indicó que la institución rechaza la publicación realizada por The New York Times, ya que se nota "malicia en lo que detalla, ya que el estudio que cita no tiene relación con lo que describe en el artículo, más bien denota un sesgo de la persona que escribe el artículo y desconocimiento de la ciudad".

"Nos está poniendo en un ranking que afecta nuestra imagen de ciudad y el trabajo que se está haciendo desde la Alcaldía para posicionar esta ciudad como un destino turístico importante".

Saá señaló que, como ente oficial de turismo en Quito, están trabajando en una solicitud de rectificación al diario y a la persona que elaboró el artículo, además de solicitar más información a las personas que elaborar el estudio del Índice de Ciudades Seguras, para conocer los criterios técnicos por los que se incluyó a Quito en este ranking.

Además, señala que tras la revisión del estudio, que se proyecta como una guía para toma de decisiones en cuanto a urbanismo, el artículo no guarda relación con el mensaje de inseguridad, sobretodo al referirse a delitos menores o secuestro exprés.

Según el reporte de la Policía Nacional Turística, la conducta delincuencial en Quito en los últimos años no ha reportado denuncias ni de homicidios ni de secuestro exprés, mencionó Saá.

¿Qué dice el artículo de The New York Times?

Según la publicación, el robo, hurto en hoteles y el secuestro exprés, son los problemas que aquejan a Quito como destino turístico.

"Sí, es un destino turístico, pero el crimen, incluido el hurto, el robo y los robos en habitaciones de hotel, es una preocupación importante, según el Sr. Bradley y el Sr. Boles. El Sr. Boles dijo que los turistas han sido robados cuando están fuera de la ciudad, mientras que Bradley dijo que Quito tiene un problema con lo que se conoce como secuestros "exprés". "Los viajeros que se perciben como ricos han sido incautados y obligados a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas de cajeros automáticos", dijo. "Si bien la mayoría de los secuestros express terminan en la liberación del secuestrado, en algunos casos, han resultado en la muerte de la persona objetivo". The New York Times