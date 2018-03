Ledesma habla de nueva propuesta para establecer el salario básico

Este 20 de marzo de 2018, Rául Ledesma, ministro de Trabajo, habló sobre nueva propuesta para establecer el salario básico unificado (SBU).

Las declaraciones las dio durante el segmento de entrevistas Desayunos de 24 horas, de Teleamazonas.

Según Ledesma, la fijación del SBU a través de una negociación no sería la forma más adecuada de analizar la medida.

“No es posible que la fijación del salario básico sea producto de una negociación, lo que proponemos es una reforma al Código del Trabajo para que se la realice con base a criterios técnicos, variables económicas, entre otros indicadores, situación que actualmente no se da” manifestó el titulas del Ministerio de Trabajo.

La rentabilidad de las empresas, el crecimiento económico proyectado, la inflación, el costo de la canasta básica, y demás instrumentos son parte de las variables económicas a considerar, de acuerdo a lo señalado por el Secretario de Estado.

“Buscamos que el salario básico logre bienestar para el trabajador a través de una suficiencia económica, y a la vez se convierta en una herramienta de desarrollo productivo para el sector empleador”, enfatizó el Ministro Ledesma.

Asimismo, aclaró que con este cambio no se vulneraran los derechos laborales: “Esta propuesta no debe generar malestar, al contrario estamos dando respuesta a la realidad que vivimos año a año cuando no se llega a un consenso para fijar el incremento del salario, dejamos claro que no retrocedemos en los derechos ya ganados”, explicó.

Finalmente, acotó que esta nueva propuesta para establecer el salario básico será presentada por el Ecuador ante la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con Bolivia, Colombia y Perú.

“Vamos a llevar esta iniciativa para que en Latinoamérica, al menos, el salario básico no se fije en función de una negociación sino por variables técnicas que favorezcan la competitividad y sobre todo la relación laboral”, reiteró.

Te puede interesar: