Raúl Ledesma: 41 denuncias de acoso laboral se han presentado en cuatro meses

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores a informar los niveles de acoso laboral en el país y la aplicación de la ley para prevenir y sancionar el problema.

En este contexto, informó que solo 41 denuncias se han presentado a escala nacional a partir de la vigencia de la ley, lo que, a su criterio, no responde necesariamente a la realidad que se vive en el país.

Por tal razón, el secretario de Estado cree necesario ampliar la campaña de información sobre el tema. A su vez, la Comisión trabajará en una estrategia comunicacional para su difusión en coordinación con el Ministerio del Trabajo, para que las personas dejen el miedo y denuncien el acoso laboral.

Ledesma habló de un sistema de denuncia reservada, que no es lo mismo que un anónimato, es decir, el empleador o el autor del abuso no tienen que enterarse quien hizo la acusación, para que no exista miedo de tener una retaliación.

Informó que a la fecha, en Guayas, Portoviejo y Ambato, hay apenas dos denuncias; en Pichincha 24; en Ibarra 11. De ellas, 26 fueron tramitadas y negadas por falta de pruebas o elementos que demuestren la falta.

El Ministro explicó que el formulario de denuncias es muy sencillo, que no requiere de abogados, pues cualquier ciudadano lo puede suscribir.

