ONG trabajará en propuesta para que impuestos de comida de mascotas bajen

La ONG Rescate Animal informó que se trabajará en una propuesta para que los impuestos para cierto tipo de balanceado y productos veterinarios disminuyan.

Esto sucede después de que se diera a conocer el caso de Nikita, una perra viejita que tiene problemas en vías urinarias.

Según Rescate Animal, la situación actual 'no está bien' debido a que discriminaría a los animales.

'Hay cierta clase de alimentos para perros y gatos, que se llaman medicados, son importados y en Gobierno anterior le clavaron impuestos altísimos por considerarlo productos "de lujo"', empieza el mensaje de la ONG.

Además, se aclaró que estos productos no son lujo pues a veces estas pueden convertirse en un tema de vida o muerte.

Vamos a trabajar una propuesta para que cierto tipo de balanceado y productos vetrinarios queden liberados de tantos impuestos,porque no está bien discriminar a los animales de esta manera, igual sucede con productos para tratamientos contra el cáncer. Un poco más de empatía. 2/2

Hay cierta clase de alimentos para perros y gatos,que se llaman medicados, son importados y en Gobierno anterior le clavaron impuestos altísimos por considerarlo productos "de lujo". No es lujo,a veces es tema de vida o muerte, como para Nikita que sufre de las vías urinarias 1/2

Tras darse a conocer el caso de Brauny, más conocido como Perrito San Martín, la ONG Rescata Animal informó el caso de Nikita.

Según explican en sus redes sociales, Nikita es una perra viejita con discapacidad. Se la rescató con fractura de columna, al igual que Brauny.

Nikita camina al 50% y tiene problemas en vías urinarias. Por este motivo requiere comer una balanceado para perros especial para su caso, durante el resto de su vida.

Rescate Animal detalla que 2 kilogramos cuestan USD 35 y dura 8 días. Por este motivo, se necesita un padrino que le ayude.

En redes sociales, cientos de usuarios han mostrado su apoyo a través de retuits, likes y comentarios.

Algunos de los comentarios resaltan lo cara que puede ser la comida de perro en Ecuador, con respecto a otros países.

Uno de los casos retuiteados por la ONG es el de unos canes que tienen una condición permanente gastroenteorológica y requiere la comida hipoalergénica. La usuaria destaca que la medicina es cara.

Me parece una excelente iniciativa y ojalá tenga sus frutos.. La comida para perros y gatos es muy cara, por ej mi gata q tiene 13 años solo come catchow pero desde que subió por los benditos impuestos, se me hace difícil pero trato de siempre conseguirle

— Kerwin Apolinario N (@KerApolinario_N) February 28, 2018