Jorge Glas es trasladado a cumplir prisión preventiva

Este lunes 2 de octubre el Vicepresidente Jorge Glas fue trasladado a cumplir prisión preventiva aproximadamente a las 21h15. El personal de la Policía ejecutó la boleta de captura en contra de Jorge Glas.

Según el medio de comunicación TeleAmazonas, el Vicepresidente Jorge Glas fue transportado hasta la Base Aérea Simón Bolívar para ser trasladado junto con su tío a Quito para iniciar el cumplimiento de la prisión preventiva.

Jorge Glas fue trasladado desde su casa por vehículos polarizados resguardados por patrulleros.

Minutos antes Jorge Glas informó en sus redes sociales a través de un video que publicó, que él estaba a pocos minutos de entregarse a la justicia.

Además, en este video el Vicepresidente Jorge Glas envió un abrazo a los militante y les invitó a no desmayar y pelear por la revolución. "No estén tristes por mí. Yo siembre he tenido una vida difícil", añadió Jorge Glas.

En la tarde de este lunes, desde la Corte Nacional de Justicia, se anunció que, tras conocer el pedido de Fiscalía sobre las medidas cautelares para Jorge Glas, se aceptó la prisión preventiva para el procesado, después de que se presentarán elementos de convicción que lo involucran en el caso Odebrecht.

