Jorge Glas: No estén tristes por mí. Yo siempre he tenido una vida difícil

El Vicepresidente Jorge Glas publicó un video en su red social Twitter la noche de este lunes 2 de octubre e indicó que está a pocos minutos de entregarse a la justicia.

"Como lo dije siempre, los inocentes no tienen por qué huir. Yo no lo hice y no lo voy a hacer", manifestó el Vicepresidente. "Acato en protesta una resolución del sistema de Justicia inconstitucional e ilegal en un proceso lleno de fallas, lo cual no podrá ocultarse" añadió. También informó que pidió a sus abogados que publiquen videos donde se evidencie la verdad de una conspiración en su contra para hacerse de la Vicepresidencia.

Además, el Vicepresidente envió un abrazo a los militante y les invitó a no desmayar y pelear por la revolución. "No estén tristes por mí. Yo siembre he tenido una vida difícil", añadió Jorge Glas.

"La justicia ha fallado en este momento" indicó el Vicepresidente y manifestó que cuando se evalúen el caso y las pruebas no habrá nada en su contra.

