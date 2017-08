Jorge Glas denunció la posible aplicación de un paquetazo

A través de un comunicado emitido por el vicepresidente Jorge Glas en Twitter, denunció la posible aplicación de un paquetazo contra los ecuatorianos. Es la segunda declaración después de los audios que se difundieron sobre sobornos de Odebrecht donde aparece el nombre del vicepresidente.

En esta ocasión el Segundo Mandatario habló sobre decisiones tomadas por Lenín Moreno, “Yo no me puedo quedar callado, no puedo esperar más, aunque el Presidente Lenín Moreno me lo haya pedido cuando expresé mi rechazo a los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno”.

Según la opinión de Glas, las decisiones constituyen un “engaño, no solo a Alianza País, sino a todo el pueblo ecuatoriano”.

Algunas de las denuncias de Glas están relacionadas a las decisiones del actual Gobierno sobre directivos de medios públicos, “manipulación” de las cifras económicas, acusaciones de corrupción a miembros del Gobierno anterior, entre otras.

El Presidente Moreno conocía muy bien las cifras económicas, porque él fue parte del Gobierno anterior, fue candidato y defendió para ganar la presidencia la gestión del Presidente Rafael Correa”, asegura Glas en el comunicado