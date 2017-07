Búsquedas sobre suicidio aumentaron tras emisión de ’13 Reasons Why’

Un nuevo estudio publicado en la revista JAMA Internal Medicine analiza el impacto que tuvo ’13 Reasons Why’ en las búsquedas sobre suicidio realizadas en internet.

El informe en el Journal of the American Medical Association (JAMA) no examinó si el número de suicidios reales subió después de la salida del popular drama, sin embargo los investigadores dijeron que el aumento de las búsquedas en internet debería ser motivo de preocupación, según elcomercio.pe

Después del programa las búsquedas en internet relacionadas con el suicidio fueron un 19% más numerosas de lo esperado, dijo el trabajo de investigación publicado en JAMA.

“Hubo entre 900.000 y 1.500.000 más de búsquedas relacionadas con el suicidio de lo esperado durante los 19 días posteriores al lanzamiento de la serie”, dijo el coautor del estudio, Mark Dredze, profesor de ciencias informáticas en la Universidad Johns Hopkins.

La frase “cómo suicidarse” aumentó un 26%; “suicidarse”, un 18%; y “cómo matarse uno mismo”, un 9% dentro de las búsquedas en internet.

Por otro lado, las búsquedas mediante frases como “línea directa de prevención del suicidio” (“suicide hotline”) se incrementaron un 12%, y “prevención del suicidio”, un 23%.

Asimismo, el autor principal, John Ayers, profesor investigador de la Escuela de Posgrado de Salud Pública de la Universidad del Estado de San Diego, señaló que el “programa puede haber inspirado a muchos a actuar respecto a sus pensamientos suicidas buscando información sobre cómo suicidarse”, señaló.