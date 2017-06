Ya se está grabando la segunda temporada de "13 Reasons Why"

Katherine Langford compartió en Instagram Stories una foto que prueba el regreso del elenco a las grabaciones de la serie “13 Reasons Why”. El equipo prepara la segunda temporada.

La actriz, que se desenvuelve como Hannah Baker en “13 Reasons Why”, compartió una foto que muestra el calzado de la adolescente con el texto “Back in her shoes” (“De vuelta a sus zapatos”).

En la parte superior de la imagen de Langford se observa la leyenda “season 2” (“temporada 2”).

Christian Navarro, intérprete del adolescente Tony Padilla, también publicó en Twitter el inicio de las grabaciones, escribiendo que empieza algo “mágico”.

Day One. S2. Ready to make some magic. 🎧🏎

— Christian Navarro (@ChristianLN0821) June 12, 2017