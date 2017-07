Centro Histórico se volverá peatonal desde las 17h00 por Fiesta de la Luz

La Fiesta de La Luz en Quito, que se realizará del 9 al 13 de agosto en el Centro Histórico, ha programado un plan operativo para facilitar la llegada de los ciudadanos a los diferentes escenarios de este evento de gran atractivo en la ciudad.

Alfonso Espinosa, de la Secretaría de Cultura, dijo a Metro que en torno a la Fiesta de la Luz existe todo un plan operativo en el que están involucrados la entidad que representa, la Secretaría de Seguridad, Policía Metropolitana y Quito Turismo.

Espinosa adelantó que durante los cinco días del evento, desde las 17h00 no habrá acceso vehicular al Centro Histórico. Una hora antes se iniciará la evacuación del tráfico en el sector. “La idea es que no se queden autos en el centro. Además, no habrá acceso a los parqueaderos del Centro, por lo que estamos incentivando el uso del transporte público”, indicó.

Según lo previsto, en sentido norte-sur, el Trolebús llegará hasta el parque de El Ejido y, en sentido sur- norte, llegará hasta la estación La Recoleta. El Metrobús y la Ecovía sí podrán llegar hasta la parada de La Marín, para facilitar el acceso al sector. Desde ahí, los asistentes podrán caminar hacia los distintos escenarios en los que se desarrollará la Fiesta de la Luz.

Aparte de los efectivos de Policía Metropolitana y del Cuerpo de Bomberos de Quito, habrá personal de agencias de control del Municipio de Quito para el tema de venta informal. Espinosa indicó que por temas de seguridad, espacios y para facilitar la movilidad de los ciudadanos durante el recorrido, donde no se permitirá este tipo de comercio.

La Fiesta de la Luz también activa el movimiento cultural, gastronómico y económico del Centro Histórico. El Centro Cultural Metropolitano atenderá desde las 12h00 a 00h00, el Museo de la Ciudad también ampliará sus horarios y se espera que más museos se acoplen a esta actividad. La red de restaurantes del sector también ofrecerán a los visitantes un menú especial que corresponde al Festival Sal Quiteña.

“El año pasado, la facturación en el Centro Histórico durante los cuatro días en los que se desarrolló la Fiesta de la Luz superó el millón de dólares. Se vendió todo”, dijo Espinosa.

RECOMENDACIONES:

Habrá puntos de hidratación durante el recorrido que incluye nueve escenarios. Se recomienda llevar un “toma todo” para reducir el uso de vasos plásticos.

Se aconseja llevar ropa y calzado cómodos, que permita realizar la caminata por el Centro con comodidad y protegidos del frío.

Si va en familia, se recomienda que por cada niño que acuda, un adulto esté pendiente de su seguridad.

Evite llevar celulares u objetos de valor en forma visible.