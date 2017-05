Vicepresidente Glas emplaza a Lasso a debate público

El vicepresidente Jorge Glas emplazó ayer, 6 de mayo, a Guillermo Lasso a un debate público sobre diversos temas, entre ellos la lucha contra la corrupción.

Vicepresidente Glas pide que continúen investigaciones del caso Odebrecht

“Lo emplazo públicamente a un debate no solamente de estos temas (la lucha contra la corrupción), usted tendrá que exponer la compra de CDR (certificados de depósitos reprogramables), sus empresas en paraísos fiscales, tendrá que decir si evadió y eludió impuestos”, enfatizó el vicepresidente.

“Será candidato en 2021 y le volveremos a vencer. No me tenga miedo, por ello públicamente le invito a un debate”, dijo Glas.

“Yo le debato de cualquier tema. Aquí estoy con las manos limpias (…) Me han virado como bolsillo de payaso y no han encontrado nada”, destacó Glas.

El vicepresidente Glas retó al debate a Lasso porque considera que el también exministro del gobierno de Jamil Mahuad seguramente se presentará para las próximas elecciones presidenciales y fue desde su sector político donde se orquestó la última campaña de difamación en su contra.

Glas dijo que Lasso no ha cumplido con el desafío que él mismo propuso de acudir a una notaría para declarar sobre el origen del patrimonio.

“’Yo mantengo también mi posición, usted va a la notaría y yo me someto los próximos 30 años (prácticamente toda mi vida productiva) que me audite la Contraloría mi patrimonio. No tengo nada que temer, usted sí tiene mucho que explicarle al pueblo ecuatoriano”, apuntó el segundo mandatario.



Con información de El Telégrafo y Andes.