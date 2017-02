Jorge Glas responde tras aparición de video de Pareja Yannuzzelli

El vicepresidente de Ecuador, respondió a las acusaciones de Carlos Pareja Yanuzzelli, sobre una presunta implicación en los casos de corrupción en Petroecuador en los videos publicados por Capaya leaks

En su cuenta de twitter publicó “A pocos días de las elecciones lanzan una farsa para ensuciar la campaña, con falsas acusaciones que no pasan de generalidades sin sustento”.

“Están intentando enlodar mi gestión que fue honesta, eficiente y que cambió la historia del país”. “Estoy seguro que el pueblo ecuatoriano sabrá castigar en las urnas a quienes están detrás de estas acciones ¡Los ecuatorianos ya cambiamos!”

En una entrevista hecha por periodistas a Pareja Yannuzzelli y divulgada en las redes sociales, se busca poner en duda su gestión y manchar su honra.

“Da lástima que una campaña caiga tan bajo. Dando crédito a un ladrón confeso que ha confesado sus delitos, tratando de empañar mi gestión para ver si le consiguen algún asilo, pactando con nuestros enemigos políticos y del Ecuador” señaló el candidato.

Agregó que con la entrevista hecha por periodistas a Pareja Yannuzzelli y divulgada en las redes sociales, se busca poner en duda su gestión y manchar su honra.

“Debemos rechazar con profunda energía este tipo de estrategia de campaña sucia. Porque están desesperados. Porque no suben en sus encuestas y no saben que más argumentar, que no sea el de tratar de poner sombra sobre la gestión del gobierno”

Jorge Glas aceptó solo una pregunta de los periodistas, respecto al caso de Pareja. Y dijo: “¿acaso Carlos Pareja le notificó a alguien que estaba robando? Sabíamos cuando íbamos a denunciar la corrupción que encontramos que se venían cosas como esta. En lo personal, mi familia y yo lo sabíamos. Y probablemente se viene mucho más. Todo es un tejido de mentiras . Esto es un circo, es campaña sucia, estamos con la gente yo tengo una responsabilidad en este campaña y seguiré recorriendo el Ecuador”.

Con información de: El Universo

A pocos días de las elecciones lanzan una farsa para ensuciar la campaña, con falsas acusaciones que no pasan de generalidades sin sustento. — Jorge Glas (@JorgeGlas) 3 de febrero de 2017

Están intentando enlodar mi gestión, que fue honesta, eficiente y que cambió la historia del país ¡El pueblo lo sabe y por eso nos apoya! — Jorge Glas (@JorgeGlas) 3 de febrero de 2017