Hernán Lino habló de Barcelona SC

Hernán Lino, jugador de la selección de Ecuador Sub-20 y de Barcelona Sporting Club, fue entrevistado vía telefónica en Super K800. Allí, Lino dio a conocer ciertos detalles del momento que vive en la “Mini Tri” y la situación contractual con el club.

Desde el año anterior se cuestionaba la no participación del delantero en el equipo principal, y sobretodo la propuesta económica del empresario hacia los dirigentes, que públicamente manifestaron que lo que pedía era impagable para el jugador.

Hoy en las declaraciones para “Las Mundialistas”, Lino se refirió al tema: “Mi empresario fue con una propuesta a los dirigentes a BSC, pero no hubo acuerdo con ellos. Se han dicho cosas que no son verdad… No quiero decir nada sin mi representante, preferiré hacer una rueda de prensa con él y decir ahí todo lo que paso el año anterior”

Respecto a la situación contractual y el vínculo que tiene con Barcelona SC, mencionó que ya está por vencerse el contrato y espera que se llegue a un acuerdo entre las partes.

Mi contrato con BSC es hasta 24 de febrero y cuando termine el Sub 20 debo regresar al club. Si se cumplen las condiciones me quedo. Yo sí quiero jugar, soy un hincha más de Barcelona amo al club”, dijo Hernán.

Fuente:SuperK800