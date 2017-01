Qué hacen 80 halcones viajando en Qatar Airways

Con los ojos tapados para que se queden quietos, los halcones están ubicados en sus asientos con absoluta tranquilidad. Lo único que los diferencia de los otros pasajeros es que se encuentran sobre tablas de madera apoyadas sobre las butacas.

Son 80 en total

Todos miembros del séquito de un príncipe saudita cuya identidad no fue revelada. Les compró el pasaje a todos ellos. Eso sí, en clase turista.

La fotografía fue tomada por el piloto del avión de Qatar Airways. La compartió con un amigo, que luego la publicó en la red social Reddit, donde se viralizó.

Por más que llame mucho la atención para quienes no conocen las costumbres de la región, la imagen no es tan excepcional. Lo curioso del caso es la enorme cantidad de halcones, pero no el hecho de que viajen en avión.

Qatar Airways no es la única aerolínea que los autoriza a estar en la cabina. Hasta la alemana Lufthansa desarrolló un sistema especial para atender sus necesidades durante el vuelo. Emiratos Árabes Unidos emite pasaportes para los halcones desde 2012.

Fuente: Infobae