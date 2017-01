Chocolate ecuatoriano vuela por lo más alto, en Emirates Airlines

Emirates Airlines, una de las empresas de aviación más importantes del mundo, ofrecerá a sus clientes varias presentaciones de barras de chocolate orgánico ecuatoriano, informó ayer, 30 de enero del 2017, el Municipio de Quito.

Emirates compró a la firma ecuatoriana Pacari una provisión de chocolate para todo 2017, que incluirá en la oferta de servicios para sus pasajeros en todas las rutas que cubre la compañía emiratí, informó la empresa Quito Turismo.

Más de un millón de pasajeros de Emirates recibirán este año el chocolate de Pacari, empresa líder en agroalimentación orgánica que, en sus productos de chocolate utiliza cacao fino de aroma, el más apetecido por la industria.

Justamente, el chocolate es uno de los nuevos productos turísticos que promociona el Municipio, gracias a su textura, aroma y sabor, que le han permitido obtener varios reconocimientos internacionales.

Pacari entregó a Emirates Airlines barras de chocolate con sabores a “rosa andina”, maracuyá (pasionaria), “Raw 70%” (concentración del 70%) y Sal de maras, presentaciones que han recibido galardones de la industria chocolatera mundial.

El Municipio de Quito dijo que es un “orgullo” el hecho de que “una marca ecuatoriana está volando en lo más alto” de la industria de transporte aéreo de pasajeros.

✈️ It's great seeing Pacari at the first class of @emirates​ airlines! #Pacari https://t.co/KDyA7BYrl2 ✈️ pic.twitter.com/FdzV6nhtv7

— PacariChocolatesUK (@PacariUK) January 19, 2017