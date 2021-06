Cómo saber si estoy embarazada y cuáles son los primeros síntomas

“¿Cómo saber si estoy embarazada?”. Esa es una de las interrogantes que más se buscan en Google y si tu eres una de las que busca este tipo de información, te dejamos una descripción precisa de los síntomas.

Recuerda que existen diversas señales que indican que podrías estar embarazada. Estos varían en cada mujer y de un embarazo a otro.

Test de embarazo/Pexels

Además, no es probable que los sufras todos al mismo tiempo. Algo que tampoco debe ‘romperte la cabeza’ es si no experimentas algunos de ellos, ya que es totalmente posible estar embarazada y no sentir ningún síntoma.

Por tanto, si tienes algunos de estos primeros síntomas, la única forma de salir de dudas es hacerte una prueba de embarazo.

SÍNTOMAS

Aunque estos síntomas de embarazo son certeros, lo más importante es que estés atenta a cambios que puedas experimentar por alteraciones hormonales que, posiblemente, se den por estrés u otras razones. Lo ideal es consultar a tu médico de cabecera.

Ausencia del periodo

Si eres súper regular en tu ciclo menstrual, la primera señal de embarazo entonces es la ausencia del periodo. Lo más probable es que se experimente un sangrado débil u observar manchas.

Cansancio y aumento de sueño

Es de los principales síntomas que se atraviesan en el primer trimestre del embarazo. La razón de sentir tanto sueño es por los acelerados niveles de progesterona presentes en el cuerpo.

Náuseas y vómitos

Suelen presentarse en horas de la mañana, entre la segunda y la octava semana del embarazo. También pueden experimentarse durante todo el día.

Alteración en el apetito

Se pueden presentar los denominados “antojos” por comidas que habitualmente no agradan o hasta perder el gusto por ciertos alimentos y bebidas.

Cambios de humor

Durante las primeras etapas del embarazo, se atraviesan variaciones hormonales que provocan cambios de humor.

Sensibilidad en los senos

Los senos pueden aumentar y hasta ponerse mucho más sensibles. Incluso, las venas en el área pueden hacerse más visibles y el pezón más oscuro.