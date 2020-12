Las imágenes de cómo será nuestra vida en la Luna: el primer asentamiento humano

El futuro de la vida en la Luna es una posibilidad en la que el hombre viene trabajando desde hace un tiempo. Es así, que ya existe un diseño para el el primer asentamiento humano permanente en nuestro satélite. Skidmore, Owings & Merrill (SOM), una firma reconocida de arquitectos está a cargo de esta desafiante labor y ya presentó las imágenes.

El diseño del hábitat futurista 'Moon Village'ha sido sometida exámenes por parte de expertos de la Agencia Espacial Europea (ESA). Las imágenes fueron compartidas este año por la empresa. Una pareja de astronautas enviados por la NASA serán los primero colonizadores del satélite. Además las agencias buscan establecer bases lunares permanentes.

"El proyecto Moon Village aprovecha la oportunidad de explorar nuevas tecnologías para la arquitectura extraterrestre en condiciones ambientales extremas. En términos más generales, este esfuerzo de múltiples socios demuestra el beneficio de la colaboración interdisciplinaria para promover los objetivos de exploración espacial internacional sostenible", señaló SOM en su página web.

Es así que los diseños muestran techos y paredes de regolito anchas, de un metro de grosor para proteger a los humanos. Ya que se debe cuidar de las temperaturas bajo cero y de la radiación. Mientras que los ladrillos serán construidos con la capa superior de tierra recolectada por robots. Estos le darán la forma con impresoras 3D.

