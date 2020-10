Este 31 de octubre se podrá ver la "Luna Azul" y no se repetirá hasta 2023

Este 31 de octubre de 2020 se podrá ver en el cielo la denominad "Luna Azul". Una definición más antigua de este fenómeno es que es la tercera de cuatro lunas llenas en una sola temporada, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Ese día, la Luna saldrá pasadas las 18:20.

¿Por qué se le llama así?

Y pues no. No significa que la Luna tendrá otro color, seguirá y se verá con su actual tonalidad. De ninguna manera se verá azul; además la fecha del fenómeno no afecta en absoluto al color.

Se le da el nombre de "Luna Azul" porque es la segunda de dos lunas llenas en un solo mes del calendario.

Un ciclo lunar es el período en el que ocurren todas las fases de la Luna, que se repite cada 29,5 días. Por tanto es posible que cada dos años un mes tenga con dos lunas llenas o 2 lunas nuevas, llamada Luna negra.

"Los meses solo tienen una Luna llena, pero a veces una segunda se cuela. Las lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tiene 30 o 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes. Esto ocurre cada dos años y medio, en promedio”, agregó la NASA.

La última vez que ocurrió el fenómeno de dos lunas llenas fue el 31 de marzo de 2018. Así que este año será en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando muchos celebran Halloween y en Ecuador será el feriado por el Día de los Difuntos.

Lunas azules se verán en marzo de 2023, en mayo de 2026 y diciembre de 2028.

La primera Luna llena del mes fue el 1 de octubre de 2020 y la segunda cierra el mes.

