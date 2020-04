Si en esta cuarentena no sabes qué cocinar y ya se te acabaron las ideas culinarias pues te damos una receta fácil. ¿Cómo hacer pollo al horno? tiene cerca de 42.300.000 resultados en Google pero seguro no sabes cuál elegir. Por eso no te pierdas esto para que hagas un almuerzo "al paso". Además es súper saludable.

Ingredientes:

Pollo crudo (en prezas o pechuga).

Ajo en pasta.

Sal.

Preparación:

Precocinar el pollo el una olla con agua de diez a quince minutos a fuego lento en la hornilla.

Cuando haya pasado ese tiempo, le escurres el agua. Colócalo en el molde o bandeja que puedas utilizar en el horno y le agregas el ajo y la sal (si quieres puedes esperar que se enfríe un poco).

Revuelve con tus manos o con una paleta de madera.

No necesitas precalentar el horno así que mete el pollo en el horno y déjalo cocinar durante 45 minutos a 450 grados aproximadamente.

¡Servir y a comer!

Cuando ya esté listo puedes esperar unos 10 minutos ya que de seguro está muy caliente a menos que quieras quemarte la lengua. Puedes servir y acompañar con arroz, ensalada o papas; es cuestión de gustos.

