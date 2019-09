¡Increíble! La Marina de EE.UU. confirma que videos de ovnis son reales

La Armada de Estados Unidos confirmó que tres videos publicados en 2017 por The New York Times que muestran a dos objetos voladores no identificados (ovnis) son auténticos.

¿Un OVNI en Quito? La verdad de las fotos que se tomaron las redes ¿De qué se trata realmente?

En las imágenes se puede ver a pilotos confundidos por lo que está viendo. El primero fue filmado cerca de San Diego, California. El segundo en la costa de Jacksonville, Florida y el tercero un piloto de la Armada grita: "¿Qué demonios es esa cosa?".

El portavoz del subjefe de operaciones navales para la guerra de información de la Marina, Joseph Gradisher, mencionó que los videos eran considerados como "fenómenos aéreos inexplicables" y dejó claro que los videos no debían hacerse públicos.

"La Marina designa los objetos contenidos en estos videos como fenómenos aéreos no identificados", dijo al medio The Black Vault,

Tras estas declaraciones, la Marina de Estados Unidos, mediante un comunicado el portavoz militar aclara que prefiere no especular sobre la naturaleza de los objetos.

"La frecuencia de las incursiones ha aumentado desde la llegada de la tecnología" se lee en la aclaración.

Continúan investigando este fenómeno

Gradisher comentó que se están realizando investigaciones para conocer el origen de las naves por el riesgo la seguridad de los pilotos y los problemas de seguridad para las operaciones.

"La Marina está investigando las incursiones observadas en los tres videos", manifestó.

También agregó que el Ejército prefiere catalogar estos objetos como "fenómenos aéreos no identificados" en lugar de ovnis porque "proporciona el descriptor básico para los avistamientos / observaciones de aeronaves / objetos no autorizados / no identificados que se han observado entrando / operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares".