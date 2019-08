¿Qué afectaciones podría sufrir mi perro por las bajas temperaturas y la alta radiación solar?

Los peludos de la casa también sufren los estragos de los cambios climáticos. Las bajas temperaturas de la noche y alta radiación solar del día provoca ciertos daños en la salud de los perros y así se deben prevenir.

Quito: En la madrugada hace frío y durante el día calor ¿Qué dice el Inamhi? El Inamhi explicó que las condiciones meteorológicas que se presentan en Quito durante la época seca son normales. Aunque, en las próximas 72 horas se espera un incremento leve de nubosidad.

De acuerdo con el veterinario Roy Álvarez Sánchez, propietario de la clínica Vet 4 Pets, el sistema de termorregulación de los perros no es muy eficaz en temas de calor o frío.

"Los perros tienen una capa protectora de acuerdo a la raza (…) La mayoría de problemas de salud asociados al frío ó calor están relacionados al tipo de raza de perro que esté en una ubicación geográfica incorrecta", dijo Álvarez.

El especialista ejemplificó lo siguiente: Los problemas surgen cuando se tiene un Husky Siberiano en Esmeraldas (costa) ó un Crestado peruano (perro sin pelo) en Canadá.

Afectaciones por la alta radiación solar

El veterinario aseguró que así como los humanos sufren afectaciones en su salud por los cambios de temperatura y altos niveles de radiación, los perros también.

La alta radiación, según Álvarez, afecta principalmente en los ojos y piel del can. "Puede haber resequedad, lo que provoca que el perro se rasque más", dijo.















Publicidad















Si el can hace vida la mayor parte del tiempo afuera de la casa, o a la intemperie y hay alta radiación solar se le seca el lagrimal. Esto le genera comezón y puede hacerse daño en los ojos.

Dato: "Los perros con pelaje más claro, específicamente blanco, son más propensos a tener afectaciones en cuanto a la radiación solar. Igualmente ocurre con el can que tiene el pelo corto; es más vulnerable a las altas temperaturas".

En cambio, los perros que tienen el pelo largo van a sufrir también los estragos de la radiación solar; les darán golpes de calor. Esta situación provoca que el animal se deshidrate. La recomendación es que, en este caso, tenga una disponibilidad de sombra y agua fresca durante el día.

También podrían sufrir afectaciones en la nariz, los que la tienen color clara. "Se les quema y podrían aplicarle al can bloqueador solar. Aunque no lo recomiendo porque se lo lamen, no lo descarto".

En cuanto a los paseos del perro deberían ser en horarios donde no haya tanto sol: antes de las 09:00 o después de las 18:00.

¿Y qué pasa con las bajas temperaturas?

Así como las altas temperaturas afectan a los peludos del hogar, las bajas también. Pues, estas provocan problemas respiratorios.

La recomendación de Álvarez es que durante la noche y madrugada el can se mantenga abrigado con una cobija o si tiene el pelo corto puede utilizar un saco o emplear algún método para que se mantenga caliente.

Lea también:

Protagonista de ‘Ted’ será parte de la película del perro ecuatoriano Arthur Mark Wahlberg quien interpretó en la película famosa del peluche ‘Ted’ será parte de este filme dedicado al can ecuatoriano.

Video relacionado