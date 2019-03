Día de la Mujer: Más de la mitad de la población ecuatoriana es femenina

De los 17.205.808 ecuatorianos que contabiliza el INEC, el 50,4% de habitantes son mujeres. Según datos oficiales, en el país nacen más de 100.000 mujeres al año y para el 2020, las mujeres alcanzarán la cifra de 8.844.706.

De ellas, el 30,7% contraen matrimonio entre los 20 y 24 años; y como jefas de hogar se contabilizan 1´069.988 mujeres. En este Día de la Mujer, celebrado a nivel mundial el 8 de marzo, compartimos algunos datos sobre la realidad que afrontar las ecuatorianas.

Educación

En 2001, existían 64 mujeres con títulos universitarios de físicos y en el 2010, esa cifra llegó a 1.125 mujeres.

Según el INEC, las mujeres prefieren las profesiones científicas e intelectuales, pues representan el 53,3% de estos profesionales.

En el caso de las mujeres que no asisten a un establecimiento educativo, son tres razones las que se lo impiden: por embarazo, quehacer del hogar o porque la familia no lo permite, en ese orden.

Economía

Dentro del mercado laboral, la población femenina se incrementó dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) en un 80% entre 2001 y 2010. Mientras del total de establecimientos registrados en el Censo Económico, el 48% tiene a una mujer como dueña o gerente.

En el caso del trabajo doméstico o no remunerado, las mujeres dedican en promedio 31:49 horas semanales, frente a las 9:09 que utilizan los hombres, es decir, 22:40 horas semanales.

La tasa de participación en el mercado laboral es de 47% frente a un 70% en los hombres.

Además, el porcentaje de mujeres en actividades del servicio domestico es de 94%; su participación en servicios sociales y de salud es del 88%; en hoteles y restaurantes es de 65%; y en enseñanza es del 61%.

Salud

El 60% de la población femenina no cuenta con un seguro de salud social o privado. Para el año 2020, la esperanza de vida será de 79 años, cinco años más que la de los hombres.

Acceso a tecnología

El 56,2% de las mujeres no tienen acceso a una computadora. El 55,8% no usa el internet y el 34,8% no tiene un teléfono celular activo.

Participación política

En cuanto a mujeres en puestos de elección popular, de 14.388 candidaturas solo 1.384 fueron electas. Con respecto a los hombres de 19.243 candidaturas, alcanzaron 4.550 dignidades.

Violencia de género

En Ecuador, 6 de 10 mujeres han sido violentadas, 48% por su pareja o expareja. La agresión física y sicológica son las más comunes.

Fuente: Ecuador en Cifras y Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras III.