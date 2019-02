6 razones por las que el sexo consensual te da felicidad y la buena salud

Según Shervin Assari, de la Universidad de Michigan, publicó un ustudio sobre el sexo, a días de celebrarse el Día de San Valentín. No es solo que el sexo sea divertido, también es bueno para la salud física y mental.

Algunas de sus investigaciones se centran en cómo los hombres y las mujeres difieren en los vínculos entre la sexualidad , la salud mental y física y la calidad de las relaciones . En este artículo, escribe sobre sus hallazgos y el de otros sobre cómo el sexo es importante para nuestro amor, salud mental, relaciones y supervivencia. Al final, sugiere una solución para las personas que evitan el sexo por una razón común: la enfermedad crónica.

El buen sexo nos hace felices

El buen sexo es una parte inseparable de nuestro bienestar y felicidad. Aquellos de nosotros que tenemos más sexo reportamos una mejor calidad de vida . Las relaciones sexuales están vinculadas a una alta satisfacción en los dominios de la vida. En uno de mis estudios en 551 pacientes casados ​​con enfermedades cardíacas, los individuos que tuvieron una mayor frecuencia de relaciones sexuales informaron una mayor calidad matrimonial, consenso matrimonial, coherencia marital, expresión de afecto marital y satisfacción marital general. Estos resultados se replican en múltiples estudios .

En un estudio realizado por otro equipo, las parejas que experimentaron el orgasmo durante el sexo fueron considerablemente más felices. Estos resultados se muestran dentro y fuera de los Estados Unidos.

El sexo nos mantiene vivos

Si bien el inicio temprano del sexo , como en la adolescencia, es un factor de riesgo para la mortalidad, tener una vida sexual sana en la edad adulta está relacionado con una baja mortalidad. En un estudio de seguimiento de siete años de hombres de 17 años o más, la disfunción eréctil y la falta de actividad sexual al inicio del estudio predijeron un aumento de la mortalidad a lo largo del tiempo. Se encontraron hallazgos similares en hombres más jóvenes. Esto es probablemente porque hay más individuos físicamente saludables que son sexualmente activos.

Sin sexo y el sexo forzado nos deprime

Hay un camino de doble sentido entre el sexo malo y la depresión. La depresión también es una razón para el mal sexo, particularmente para las mujeres. Y, los hombres que están deprimidos son más propensos a abusar sexualmente de sus parejas.

Y es importante señalar, a raíz de las continuas noticias de abuso y agresión sexual, que el sexo forzado en las relaciones íntimas hace que las personas se depriman, paranoicas, celosas y arruinen las relaciones. Las parejas que experimentan relaciones sexuales no deseadas tienen un mayor riesgo de experimentar otros tipos de abuso, ya que los malos hábitos tienden a agruparse.

¿Sexo diferente para hombres y mujeres?

Los hombres y las mujeres difieren en el grado en que su acto sexual está unido a su bienestar físico, emocional y relacional. Varios motivos desempeñan un papel entre ambos sexos, pero para las mujeres , la función sexual está muy influenciada por la salud mental y la calidad de la relación.

Por el contrario, para los hombres la salud sexual refleja la salud física. Esto también es intuitivo, ya que los trastornos sexuales más comunes se deben a problemas con el deseo y la erección de mujeres y hombres, respectivamente.

Razones para evitar el sexo

Como expliqué en otro artículo en The Conversation, la evitación sexual para aquellos que tienen una pareja o están en una relación ocurre por una larga lista de razones, que incluyen dolor, medicamentos, depresión y enfermedades crónicas . Las enfermedades comunes, como la enfermedad cardíaca, interfieren con el sexo al causar miedo y ansiedad en las relaciones sexuales .

El envejecimiento no debe considerarse como una edad sin sexo. Los estudios han demostrado que los adultos mayores adquieren habilidades y estrategias que pueden amortiguar las disminuciones relacionadas con la edad en su vida sexual, especialmente cuando tienen una relación positiva. Esto se llama sabiduría sexual de los adultos mayores .

Volver sobre la pista

Debido a que las personas evitan el sexo por una variedad de razones, no hay una respuesta única para quienes desean volver a ser sexualmente activos. Para muchos hombres , los problemas de salud física son barreras. Si sufren disfunción eréctil, pueden buscar ayuda médica para eso.

Si el miedo al sexo en presencia de una enfermedad crónica es un problema, también puede haber ayuda médica para eso. Para muchas mujeres , las barreras comunes son la insatisfacción relacional y la salud mental. Tanto para hombres como para mujeres, el primer paso es hablar sobre su vida sexual con su médico, consejero o terapeuta.

Al menos la mitad de todas las visitas médicas no cubren ninguna discusión sobre la vida sexual de los pacientes. La vergüenza y la falta de tiempo se encuentran entre las barreras más comunes. Así que asegúrese de hacer tiempo para hablar con su médico o proveedor de atención médica.

Ni el médico ni el paciente deben esperar a que la otra persona inicie un diálogo sobre sus inquietudes sexuales. El "no digas, no preguntes" no nos lleva a ningún lado. La solución es "dile, pregunta ".

Fuente: AP

Lea más:

TE PUEDE INTERESAR: