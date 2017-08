Consejos para millennials que quieren ser millonarios a los 30

Ser “millonario” cuando tenemos 30 es una de las cosas que algunos millennials aspiran, i sí, se puede alcanzar mientras más pronto comience a aplicar ciertos hábitos en su vida.

Si eres de los que ya pasó los 30 y aún no has cumplido ese deseo, tranquilo que no has fracasado. Todavía estas a tiempo de plantearte una meta y emplear ciertas disciplinas.

Te presentamos 10 cosas que deben hacer los millennials que quieren ser millonarios a los 30 de acuerdo con el sitio entrepreneur:

Prioriza: Ser millonario requiere disciplina, sacrificios y planeación a largo plazo. Debes comenzar tan pronto como sea posible. Persigue el dinero: Hay enormes oportunidades emergiendo, como chatbots de bajo costo para e-commerce, que están disponibles para todo aquel que sueña en grande. Nutre tu mentalidad: Un psicólogo de la Universidad de Standford, Carol Dweck, asegura que las personas que tienen una mentalidad de crecimiento trabajan duro en desarrollar nuevos talentos y habilidades. Diversidad en tus fuentes de ingresos: Múltiples fuentes de ingreso te permiten pagar tus deudas más rápido. Cuando las deudas están resueltas, empieza a depositar aquellos pagos de préstamos en tu cuenta de ahorro. Presupuesto: Presupuestar es muy importante si tu objetivo es ser millonario. Sin un presupuesto no puedes alinearte a tus gastos con tus metas de ahorro. Pon 50% de tu salario en gastos esenciales como casa, comida, transporte y servicios. Dedica 20% de tus ingresos en planes de ahorro, pagos de deudas, fondos para días lluviosos y retiro. Usa no más del 30% para gastos personales como la cuenta del celular, cenas con amigos, gimnasio, viajes por la mañana a la cafetería, y escapadas de fin de semana. Ahorra: Sin importar lo que hagas, no tomes nada de esas cuentas, incluso si es una emergencia. Estarás roto un par de veces durante el año, pero como mencioné arriba, para ser millonario se necesitan sacrificios. Aburre a tu amigo: Durante esos descansos, enfócate en hacer un par de cosas extra, leer un libro, aprender una nueva habilidad o ejercicio. Estas pequeñas cosas no te ayudarán a alcanzar tu meta financiera, ellas te ayudarán a estar en forma física y mental para que te mantengas saludable y productivo. Abraza la frugalidad: Tal vez te sorprenda saber que los ricos son frugales. Eso no quiere decir que no puedas disfrutar. Sólo significa que tienes que ser cauteloso con tus gastos. Limita las cenas con tus amigos a una vez por mes en vez de semanalmente. Maneja tu deuda: Antes de que empieces a guardar tu dinero en tus ahorros, deberías abrazar un hábito; el de derramar cualquier deuda innecesaria, como préstamos estudiantiles o tarjetas de crédito. Ese dinero que estás gastando en intereses debería ser más productivo, como para un fondo de emergencia o ahorros para el retiro. Expande tu red: Ahora puedes asistir a eventos de networking en tu área en sitios como Meetup, asistir a webinars, seguir gente exitosa en redes sociales y suscribirte a sus newsletter. En otras palabras, no tienes que mezclarte con la gente exitosa sólo en persona. Tienes el poder de construir relaciones con millonarios en línea.

