Las selfies podrían terminar con tu relación de pareja

Tomarse y compartir selfies con la pareja podría terminar con la relación. Sin embargo, publicar en redes todo lo que pasa en tu vida podría perjudicar tu relación amorosa según expertos.

Un estudio realizado en Reino Unido señaló que el narcicismo que reflejan las selfies puede originar violencia en las relaciones, tanto física como oral. Incluso, otro detonante de la violencia son los celos que pueden causar este tipo de fotografías, según investigadores de la Universidad Estatal de Florida.

Según los investigadores de ésta última universidad, las selfies, especialmente aquellas en las que la persona sale mostrando su cuerpo, o con poses provocativas, o con ropa muy sexy, pueden causar inseguridad en las parejas, propiciar celos excesivos y originar discusiones, o agresiones físicas.

Por su parte, The Independent resaltó que estar obsesionado por tomarse selfies reduce el tiempo de interacción entre las personas y daña la comunicación, haciendo que las relaciones sean de mala calidad y que surjan malentendidos de manera constante.

Inconformidad

Un artículo de la Universidad de Brunel, en Londres, resaltó que al compartir selfies de pareja no solo se rompe la línea de la privacidad, sino que se originan desacuerdos porque muchas veces la otra persona no se siente cómoda con las fotografías, se siente vulnerable o expuesta, o simplemente no le gusta cómo se ve.

Las personas que están en una relación no se sienten bien cuando su pareja comparte demasiadas fotos, ya sea de los dos o de uno solo, según un estudio de la Escuela de Negocios de Birmingham, en Inglaterra.

El reporte explicó que la intimidad no es lo único que se afecta en las relaciones, pues con el tiempo las personas no sienten que las fotos sean verídicas, pues pasan demasiado tiempo posando y muy poco tiempo siendo ellos mismos.

