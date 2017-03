¿El fin de semana puedo "romper" la dieta?

Actualmente muchas personas se preocupan más por su salud física. Incluso hay quienes se someten a estrictas dietas y no la rompen ni un día. Sin embargo, expertos en nutrición sugieren que durante estos procesos alimenticios se debe tener un día de “comida libre” y el fin de semana es ideal para ello.

El fin de semana podemos salirnos de la dieta con conciencia porque “es justo cuando se presentan salidas o reuniones familiares. Allí es dónde es más difícil tener un menú controlado”, dijo a METRO la nutricionista Catherine Paredes .

-Fitness: ¿Moda o conciencia?

En los últimos años se ha incrementado el interés de las personas por el cuidado de su salud física y la búsqueda de asesoría nutricional. Incluso las redes sociales han influido en ello, pues allí hay quienes publican su rutina de ejercicios y alimentación.

Es importante que cada vez sean más las personas que busquen ayuda profesional para mejorar su alimentación.

-Difícil tener una dieta en fiestas

“Las primeras causas de enfermedad y mortalidad en Ecuador son enfermedades relacionadas con la obesidad, la mala alimentación, la diabetes e hipertensión arterial”, dijo la especialista.

El fin de semana “día trampa” o “comida libre”

Quienes mantienen un plan alimenticio para mejorar su salud corporal es importante que tengan en cuenta que uno de los días del fin de semana pueden “romper” con la dieta. Esto se podrían calificar como el “día trampa” o día de “comida libre”, según refiere la nutricionista Paredes.

La experta destaca que los procesos para la reducción de peso “no tienen que ser exageradamente rigurosos ni restrictivos; lo que se pretende es que la persona mejore sus hábitos de alimentación y tenga autocontrol en base a los conocimientos de lo que es adecuado consumir y lo que no, tanto en el tipo como en la cantidad del alimento”.

Paredes comenta que hay profesionales que incluyen en el plan de alimentación un día de “comida libre” o “día trampa” que significa que se puede servir ese día algo diferente a lo planificado en la dieta.

Pero no quiere decir que el “día trampa” o de “comida libre” comamos como si no hay mañana. “Eso no quiere decir que sea una oportunidad de desmandarse y cometer excesos; más bien es la oportunidad de probar que la persona ya es capaz de elegir opciones más saludables”.

¿Por qué es importante darle como una especie de “descanso” a la dieta”? Paredes sostiene que el beneficio de ese día de “trampa” o “comida libre” sería que la persona “pone a prueba lo que aprendió, y el contra que pueden excederse en lo que consumen si aún no han mejorado los hábitos”.

Es por ello que si estás en una rutina alimenticia o estricta dieta aprovecha el fin de semana para darle un “recreo” a ese proceso con algún alimento prohibido en tu dieta.

“Un solo postre o una bebida o fritura no cambia los resultados de la dieta, si es muy esporádico, una cantidad pequeña y la persona está realizando regularmente actividad física”, señaló la nutricionista Paredes.