Adriana Sánchez relata cómo casi sufre un accidente de tránsito con su familia

La vida es un momento 🙏🏻 Ayer estuvimos cerca de tener un accidente automovilístico con mi familia 😕 me asuste mucho… apareció un carro fantasma de la nada y al pestañear lo vi casi encima de nosotros (íbamos lento paseando y mi esposo manejando muy concentrado) 😰 pero por la misericordia de Dios se pudo evitar, ( mi mamá lo vio y dio un grito que creo que se escuchó hasta Guayaquil 🤪)creo que Dios nos ama tanto que nos guardo en cada segundo 🙏🏻 Pero desde ayer no he dejado de pensar lo vulnerables que somos por mas cuidado que tengamos, lo fácil que todo puede terminar… que un segundo basta para que todo cambie, o lo que es peor que se termine, he pensado lo frágil que puedo ser estando lejos de mi casa y del resto de mi familia! Le doy gracias a Dios porque nos guarda, nos bendice no solo a mi, también a mis seres amados 💕 No den por contado que mañana vamos hacer lo que queremos; siempre será lo que Dios quiera 🤷🏻‍♀️ Ayer después de ese episodio sólo quería llegar a mi casa y agradecerle a Dios volver a estar ahí, a salvo, en calma y así fue. 💎 1 día es un regalo 💎 PD: esta foto fue hace un rato y que dicha siento de poder capturar este momento!