Productores malversaban el dinero de Kabah reveló Federica Quijano

Federica Quijano, quien perteneció a la famosa banda Kabah, sigue haciendo íntimas confesiones, pero ya no es solo de su vida privada. Esta vez, la recién nombrada diputada como parte de la LXV Legislatura, contó que varios productores se aprovecharon del dinero de la agrupación. Entre los que resaltó el nombre de Luis de Llano.

Kabah fue un grupo de música pop, creado en el año 1992, y bajo el mando del productor Luis de Llano lograron catapultarse a la fama nacional e internacional. Sin embargo, la gran labor que hizo De Llano para hacer brillar a la banda se vio empañada, pues Federica Quijano, aseguró que él les robaba dinero.

De Llano quería cambiar el concepto de Kabah

La política estuvo en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en la cual destapó las irregularidades que vivió el grupo y cómo comenzó la relación con el productor: “Luis de Llano acababa de pedir un presupuesto a Televisa para hacer un CEA pero en vez de actores, de música y crea “Conceptos”. Entonces justo estaba buscando grupos y personas para ir a su escuela de música. Y que crees, nos hablan a la media hora de: ‘¡Ah! tienen junta con Luis de Llano mañana a las cuatro de la tarde”.

“Llegamos a la cita con Luis de Llano súper temprano, haz de cuenta, la cita era a las cuatro y ya las dos ya estábamos en la puerta. Entonces ya llegamos y Luis así de ‘bueno y ustedes qué cantan’. ‘Somos Kabah y cantamos’, ‘y qué música cantan’ ‘tropical, pop caribbean house’, entonces dijo: ‘está muy bien. Están muy guapos y todo. ¿Todos cantan?’ ‘sí, cantamos todos, como por qué no cantamos nosotros“, relató Federica.

De inmediato, el productor les pautó un casting para el día siguiente, en el cual sorprendió a todos al querer cambiar por completo el concepto de la banda y hasta el nombre: “Obviamente llegamos y Luis de Llano nos dijo que cantáramos algo y le cantamos En contra del amor. Le encantó y dijo: `ya sé. Ustedes se van a llamar Escuadrón Verde. Y van a cantar canciones ecologistas y los seis así de what? entonces me acuerdo que nos quedamos viendo y así de: ‘no, no es que no nos gusta Escuadrón Verde“.

Quijano: “Él registró Kabah, a su nombre y lo vendió a Televisa”

“¡Ok! entonces si no les gusta, pues todos se ven muy fresitas, muy guapos. Se van a llamar Los Yuppies y van a cantar canciones de los sesenta y nosotros así de: ‘no señor Luis de Llano, qué cree. Que no nos gusta tampoco Los Yuppies ni nos gustan los sesentas nosotros somos Kabah’, ‘ah ok y ¿ya registraron el nombre?’ ‘No señor, ¡qué es eso?”, continuó explicando Quijano.

Tras el relato de la cantante, Gustavo Adolfo indagó al respecto de la administración del productor, y le preguntó si era cierto que De Llano los estafó:

“Tengo entendido que él registró el nombre Kabah, obviamente a su nombre y cuando la agrupación empezó a ser un grupo muy importante Luis le vende el nombre a Televisa. Entonces obviamente pues todos los derechos se pasan a nombre de la empresa y nosotros pagábamos un porcentaje de management. Empezamos con un 60%”, explicó.

“Todos los managers nos dijeron les pagamos un año de viáticos, nunca lo hicieron”

A pesar de que Televisa era la dueña de los derechos de la banda, cedió a revisar las condiciones a petición de los integrantes, e incluso rebajó el porcentaje que les correspondía. “Pudimos negociar de una manera más abierta. Al final, le pedimos a Televisa que nos diera chance, en la gira de adiós no cobró nada”.

Para finalizar, la cantante dejó claro que no le guarda rencor al productor e incluso le agradeció a él y a la televisora por haber impulsado a Kabah. Y reveló que otros también se aprovecharon del éxito de a banda: “Al final de cuentas, les agradecemos. Si no, Kabah no hubiera existido, incluso todos los managers que nos dijeron: ‘les pagamos un año de viáticos’. ‘¿Qué es un viático?` ‘pues lo que les dábamos para comer’. Nunca nos lo dieron”.

