Esta integrante de Kabah confesó que fue víctima de violencia intrafamiliar

Federica Quijano, quien perteneció a la famosa banda Kabah, sigue haciendo íntimas confesiones sobre su vida privada. Esta vez, la recién nombrada diputada como parte de la LXV Legislatura, contó duros episodios de su infancia cuando su hermano, Apio, tuvo que aguantar los maltratos de su madrastra.

La cantante se sinceró y dijo que vivió en carne propia violencia intrafamiliar a manos de la pareja de su padre, cuando era una pequeña. Para el programa Sale el sol, la artista no se guardó nada y aseguró que fue feliz, pero no del todo. Pues tuvo que crecer con los problemas familiares, y con la violencia de su padre en contra de su mamá.

“Me tocó defender a mi mamá”

La oriunda de Ciudad de México, expresó que a la edad de seis años el matrimonio entre sus padres se disolvió. Su madre, posteriormente, comenzó una relación sentimental con un hombre que la maltrataba, y Federica intentaba defenderla, pero sin éxito alguno.

“Yo soy la mayor de tres hermanos. Yo tenía 6 años y mis papás se divorciaron, (luego mi mamá) empezó a salir con un señor, (que) maltrataba a mi mamá. Me tocó defenderla una vez, pero claro que salí volando”, comenzó a recordar la cantante.

La vocalista de Kabah recordó su dura infancia

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, continuó relatando que ante la violencia de la que eran víctimas en su hogar, decidió buscar ayuda en su papá y en su tío. Por ello, su progenitor regresó a la casa por una semana para cuidar a su familia.

“La tercera vez que pasó eso (el maltrato), le hablé a mi papá, le hablé a mi tío. Llegaron, mi papá se quedó con mi mamá esa semana por si regresaba este tipo. Entonces para mí fueron como las más felices porque estaban mis papás juntos”, señaló.

“Pasa el tiempo, mi mamá conoce a una persona, se enamora de esa persona con la que sigue casada y ella decide dejar a sus hijos con mi papá. Entonces mi mamá se va, hace su vida y nos dejó viviendo con el papá con el que nunca habíamos vivido. No teníamos ni idea que estaba casado, que teníamos un hermanito nuevo”, comentó la también influencer.

“De las etapas más feas de mi vida”

Y esta nueva familia de Federica no era lo que ella esperaba, pues la pareja de su padre solía decirle a sus hermanos que su mamá los había abandonado: “Fue yo creo que de las etapas más feas de mi vida la verdad. La novia de mi papá o la esposa, quien sea, molestaba mucho al Apio diciendo que mi mamá nos había abandonado”.

“Entonces yo que era karateka en ese momento, llegaba y me agarraba como a golpes a defender a mi hermano de la esposa de mi papá. Mi mamá se tuvo que llevar al Apio; Lalo (mi otro hermano), y yo de repente como que tuvimos que crecer rapidísimo. Estaba tan enojada con la vida, con todo y con mis papás entonces lo único en lo que me refugiaba era la música”, indicó.

Para concluir, Quijano reflexionó acerca de lo duro que fue para su madre tener que criarlos sin el apoyo de su padre. Situación que conoce muy bien, pues es madre soltera de dos niños: “Mi mamá se queda sola a los 30 años, divorciada con tres hijos. Me tocó ser la parte fuerte de mi mamá, entiendo que para muchas personas el hecho de estar sola como mamá soltera y encargarte de tres hijos ha de ser muy difícil y creo que mi mamá no pudo con eso. Yo hoy lo veo y digo, ‘¿por qué no pudo si yo puedo?’ Pero cada quien tiene sus decisiones. Después de muchos años lo entiendes, lo procesas y ya, como que lo dejas ir”, compartió la vocalista de Kabah.

