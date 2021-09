“Me dijo que me iba a matar”: por qué Laura Zapata está siendo amenazada

Laura Zapata ha estado atravesando por momentos muy difíciles, por la horrible situación que tuvo que enfrentar su abuela Eva Mange. Quien fue sacada del asilo en el cual sufrió todo tipo de abusos por parte de los trabajadores del lugar. La artista ha tenido que cuidarla y buscar justicia, además ha confesado en varias oportunidades que está siendo amenazada.

Y es que Laura Zapata y su hermana menor Thalía denunciaron públicamente haber descubierto que su abuelita era maltratratada, en lo que llamó ‘El Asilo del Terror‘. En el cual le administraron medicamentos que la hicieron perder sales y le ocasionaron grandes heridas en varias zonas de su cuerpo, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

“Que paguen los responsables”

“Mi abuelita que a sus 103 años debería estar disfrutando de su longevidad. Está postrada en una cama de hospital por la maldad e irresponsabilidad de los que cobrarán para cuidarla y protegerla. Pero aquí seguimos y no quitaré el dedo del renglón hasta que paguen los responsables”, escribió en esa oportunidad, en su cuenta de Twitter.

Zapata entabló una demanda en contra de Le Grand Living, la casa de retiro en donde se encontraba Mange en Interlomas. Al acudir al lugar las autoridades detectaron qué, “es un riesgo inminente para la vida de los residentes del sitio. Así como las condiciones higiénico sanitarias no óptimas”, manifestó la Fiscalía General, en un comunicado de prensa, posterior a la clausura del centro.

A finales del pasado mes de abril, Laura informó que su abuela de 103 años, fue dada de alta. Luego de estar internada varias semanas por hiponatremia, la cual que se complicó debido a los maltratos. Actualmente Eva Mange está recibiendo los cuidados pertinentes en su casa, pero la actriz sigue pidiendo justicia.

Laura: “Seguiré con el caso hasta que haya justicia“

Ahora, en entrevista exclusiva con TV y Novelas, Zapata denunció que el caso no avanza y que ella sigue recbiendo amenazas de muerte: “A mi abuela me la acabaron, casi me la matan, aún tiene heridas en su cuerpo. He gastado un dineral en su recuperación y el caso lo llevan con impunidad y corrupción”, aseguró.

“Exactamente yo el 13 de enero estaba abriendo una carperta por el esclarecimiento del caso de mi abuela, y desde entonces no ha pasado nada. Tuve una cita a la que no llegó la enfermera porque supuestamente no tenían su dirección. Y por eso no pudieron encontrarla; eso ocurrió hace tres meses. Desde entonces no se ha vuelto a programar una cita y no sé nada”, relató Laura.

La actriz aseguró qué, “seguiré con el caso hasta que haya justicia. Yo soy parte de una familia que vive en el Estado de México que está viviendo una impunidad”, agregando que su vida está en peligro. “Tengo amenazas de muerte, me llamaron por teléfono y me dijeron que era una maldita vieja y que me iban a matar. He vivido una bajeza y una película de terror. Es inaudito que casi hayan matado a una persona y no se haya hecho nada. Se tiene que respetar la integridad de una mujer de 103 años. El lugar lo clausuraron y le colocaron unos sellos, y a los días se los quitaron por la gran impunidad que existe en el caso”, dijo la artista.

