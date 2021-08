Laura Zapata se descargó con comentarios xenófobos en contra de esta famosa animadora

Laura Zapata sorprendió a todos al despotricar en contra de Laura Bozzo, quien está siendo señalada por cometer un delito fiscal de más de 12 millones. De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la República (FGR). Donde se señala que el juez a cargo de la audiencia ordenó la animadora sea detenida y trasladada al reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

La hermana de Thalía, Laura Zapata, emitió su opinión con tintes xenóbos, respecto a la polémica de la animadora de origen peruano. Quien realizó la venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con el que se contaba para el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos. El hecho es calificado como grave, y se le señala como “depositaria infiel”, por lo que podría ser castigada con una pena de entre tres y hasta nueve años de cárcel.

Laura: “Que miedo la peruana que vino a México a hacerse millonaria“

Bozzo ya ha tenido problemas con la justicia anteriormente, pero esta vez, todo indica que irá a la cárcel. Porque además no aportó información de su domicilio permanente, y esta acción se tomaría para evitar que se fuge. Aunque se sabe que hace tres meses la animadora solicitó un acuerdo reparatorio para poder pagar la millonaria deuda. Y de esta manera evitar ir a prisión, hecho que al parecer está por ocurrir, pero hasta el momento se desconoce de su paradero.

Por lo que Zapata compartió su pensar sobre el caso de la famosa animadora quien reside desde hace años en México. A través de sus redes sociales comnezó criticando a Bozzo, recalcando que no debería tener derecho alguno por no ser nacida en ese país.

Que miedo la peruana que vino a México a hacerse millonaria y @Televisa le abrió las puertas y le dio lo que no le da a los mexicanos. @SATMX ya la encontraron o se fugó ??? pic.twitter.com/RNhIAA82uV — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 15, 2021

“Que miedo la peruana que vino a México a hacerse millonaria y @Televisa le abrió las puertas y le dio lo que no le da a los mexicanos. @SATMX ¿ya la encontraron o se fugó?”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Una persona con enfisema pulmonar anda con un tanquecito de oxígeno y yo la vi bailotear“

Algunos de los seguidores de Laura que concordaban con su opinión, también comenzaron a responder:“Se pidió un amparo por su ancianidad: tiene 70 y dice tener enfisema pulmonar. Para llevar su proceso fuera de la cárcel y está en verse la resolución del juez, pero si la momia mexicana Elba Esther piso la cárcel. Espero se logre y le doy la razón, Televisa le dio exclusividad sin tener talento”, fue el comentario de un usuario de las redes.

La Malinche Sandra la Malinche !!! Los vienen a apantallar. https://t.co/8ODAiC8Vyq — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 15, 2021

Mientras que Zapata dio retiut y lo complementó con otro comentario: “Una persona que tiene enfisema pulmonar anda con un Tanquecito de oxígeno diario y yo la vi bailotear hace muy poco en un programa de exactamente @Televisa”, indicó la artista mexicana.

Por su parte, una periodista de ATV Noticias pudo contactar a Laura Bozzo a través de una llamada telefónica. Para que diera su versión de los hechos, pero la peruana no quiso hablar acerca del caso, pues eso le correspondía a sus representantes legales. “No sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo. Para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto, ya no tengo nada de qué hablar”, fue lo que respondió Bozzo.

Una persona que tiene enfisema pulmonar anda con un Tanquesito de oxígeno diario, y yo la vi bailotear hace muy poco en un programa de exactamente @Televisa https://t.co/E2EFOd8xKS — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 15, 2021

