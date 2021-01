Laura Bozzo y su hija están siendo demandadas por deber más de 50mil dólares en alquiler

Laura Bozzo y su hija Alejandra están siendo demandadas por deber más de 50mil dólares en alquiler. El proceso legal se le abrió en Estados Unidos, por un lujoso departamento ubicado en Miami, Florida, que ocupan desde hace algunos años.

Laura Bozzo, famosa presentadora nacida en Perú, está acusada junto a su hija de no querer pagar una deuda de miles de dólares. La información fue dada a conocer por el programa de televisión dedicado a la farándula 'Chisme en vivo'.

Desde Acapulco, Laura Bozzo / Instagram

Además, Bozzo podría ir a prisión por evasión de impuestos

El alquiler del lujoso departamento fue realizado a finales del año 2019, pero según el show de televisión, desde marzo del año pasado no han hecho la cancelación de los meses adeudados. Incluso, no solo no han realizado los pagos, el contrato se venció y Alejandra no desocupó el lugar, y desde el 15 de diciembre de 2020 está viviendo ahí.

La inmobiliaria encargada del departamento es la que está presentando la demanda. La cual está exigiendo el pago total de la deuda y la renta mientras se lleva a cabo el proceso y se dicte una sentencia. Así lo demostró el programa de televisión con unos documentos del caso.

Laura Bozzo y su hija también deberán pagar por los honorarios de los abogados, además de cualquier otro costo que se considere justo durante el proceso, como lo está pidiendo la inmobiliaria demandante.

Asimismo, se supo que la polémica presentadora podría pasar hasta cinco años en la cárcel, y no es por este caso. Al parecer, Laura Bozzo está siendo investigada por la Justicia de Estados Unidos, por presuntamente, evadir los impuestos.

Si la Justicia estadounidense encuentra culpable a Laura por evasión a los impuestos, esta podría ir a prisión, como lo imponen las leyes del país. Además, tendría que pagar más de 100.000 mil dólares en multas.

